"Приехали прямо домой" - Гомельчанин пожаловался на штраф ГАИ не из-за "аварийной ситуации". Но зрители не оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 08.01.2026 09:18 , Обновлено: 08.01.2026

Житель Гомеля пожаловался на штраф, который выписали ему инспекторы ГАИ за мелкое нарушение Правил дорожного движения. Впрочем, претензии у мужчины были не к самим инспекторам и справедливому наказанию, а способу, с помощью которого ГАИ вычислило нарушителя.

Дело в том, что на нарушении автомобилиста поймали не сами инспекторы, и даже не камеры наружного наблюдения, которые следят за обстановкой на многих участках белорусских дорог в круглосуточном режиме. Оказалось, что нарушителя “сдали” в ГАИ другие автомобилисты.

Судя по всему, поведение автора ролика “зацепило” кого-то, кто следовал за ним. В какой-то момент мужчина при повороте не включил сигнал поворота и, видимо, это попало на камеру видеорегистратора, что стало доказательством нарушения и поводом для обращения в ГАИ.

В результате, по словам мужчины, инспекторы ГАИ к нему “приехали прямо домой” и “показывали видео”, выписав штраф - 1 базовую величину (на сегодняшний день это 45 рублей).

Сам проштрафившийся посчитал ситуацию несправедливой и был убеждён, что своими действиями не создал на дороге аварийную обстановку.

“А вдруг у меня предохранитель полетел? Человек, который жаловался, чем ты думал?” - заочно обратился к “виновнику” своего штрафа автор ролика и посоветовал остальным автомобилистам обязательно включать “поворотники” - “чтобы не было таких ситуаций”.

А вот большинство комментаторов встало на сторону того, кто пожаловался на невнимательного водителя в ГАИ. Невключённые “поворотники”, по словам некоторых, уже превратилось в “опасный тренд”.

“Ни при повороте, ни при перестроении не включают. Да не в предохранителе деле, а в уважении на дороге, а то королями на дороге себя почувствовали. Правильно сделал, что отправил видео. Сегодня ты не создал аварийную обстановку, а завтра подвергнешь опасности жизни людей”, - написал один из зрителей.

“Если это поворот налево, то я только за. Это Вы чем думаете, за вами люди стоят и не одна машина? А в чëм проблема? Свет экономите?” - возмутилась халатности водителя другая.

Многие также обратили внимание на то, что по общему правилу водитель обязан перед началом движения убедиться в исправности своего автомобиля, поэтому отговорка про полетевший предохранитель - очень слабая.

[inf]Кстати, даже в случае, если “поворотники” водитель включил, но они оказались нерабочими, это, действительно, всё равно может рассматриваться инспекторами как “нарушение правил эксплуатации транспортного средства” (статья 18.11 КоАП) и грозит тем же штрафом в 1 базовую. [/inf]

Отметим также, что ГАИ регулярно призывает водителей не оставлять без внимания нарушения со стороны других автомобилистов, а также пешеходов и сообщать о них в специальный чат-бот. В некоторых случаях это, действительно, становится вопросом жизни и смерти. В частности, когда речь идёт о нетрезвых участниках дорожного движения.

МВД призвало белорусов сообщать о соседях и знакомых, чтобы выписать штраф до 8400 рублей