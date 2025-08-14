Прибыль Geely за полгода снизилась, но превзошла ожидания аналитиков
Прибыль одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely Automobile Holdings Ltd., хорошо знакомой белорусам, за шесть месяцев 2025 года превзошла прогнозы экспертов, хотя и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По информации Bloomberg со ссылкой на отчет компании, продажи Geely резко возросли, а автопроизводитель стремился сократить расходы.
Результаты отражают изменение учетной политики, объявленное в апреле 2025 года. Согласно новому методу, чистая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,3 млрд юаней (1,3 млрд долларов США). При этом аналитики ожидали снижение до 7,6 млрд юаней.
Тем временем выручка выросла на 27% до 150,3 млрд юаней, а поставки - на 47%, достигнув 1,4 млн единиц.
“Аналитики с оптимизмом смотрят на результаты Geely во второй половине года, поскольку предстоящие запуски таких продуктов, как гибридный седан A7 от массового бренда Galaxy и роскошный гибридный внедорожник 9X от Zeekr, вероятно, продолжат стимулировать объемы продаж”, — отметило Bloomberg.
Ранее Telegraf.news писал, что Geely в конце апреля резко обвалил цены на своём домашнем рынке практически на всю актуальную линейку моделей. Ход спровоцирован ожесточившейся ценовой войной между автопроизводителями в Китае.
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