Прибыль Geely за полгода снизилась, но превзошла ожидания аналитиков

Опубликовано: 14.08.2025 11:05 , Обновлено: 14.08.2025

Прибыль одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely Automobile Holdings Ltd., хорошо знакомой белорусам, за шесть месяцев 2025 года превзошла прогнозы экспертов, хотя и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Bloomberg со ссылкой на отчет компании, продажи Geely резко возросли, а автопроизводитель стремился сократить расходы.

Результаты отражают изменение учетной политики, объявленное в апреле 2025 года. Согласно новому методу, чистая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,3 млрд юаней (1,3 млрд долларов США). При этом аналитики ожидали снижение до 7,6 млрд юаней.

Тем временем выручка выросла на 27% до 150,3 млрд юаней, а поставки - на 47%, достигнув 1,4 млн единиц.

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“Аналитики с оптимизмом смотрят на результаты Geely во второй половине года, поскольку предстоящие запуски таких продуктов, как гибридный седан A7 от массового бренда Galaxy и роскошный гибридный внедорожник 9X от Zeekr, вероятно, продолжат стимулировать объемы продаж”, — отметило Bloomberg.

Ранее Telegraf.news писал, что Geely в конце апреля резко обвалил цены на своём домашнем рынке практически на всю актуальную линейку моделей. Ход спровоцирован ожесточившейся ценовой войной между автопроизводителями в Китае.

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