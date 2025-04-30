Geely обрушила цены на автомобили до смешных $6700. А что в Беларуси?

Опубликовано: 30.04.2025 11:58 , Обновлено: 30.04.2025

Китайский автогигант Geely, хорошо знакомый белорусам, резко обвалил цены на своём домашнем рынке практически на всю актуальную линейку моделей. Ход спровоцирован ожесточившейся ценовой войной между автопроизводителями в Китае. Акция не разовая, но ограничена по времени (всего неделя). Информацию о скидках и ценах привело профильное китайское издание Autohome.

Как сообщается, новые сниженные цены будут действовать только до 5 мая. При этом Geely предложил как прямую скидку от себя (от $550 до $2 330 в зависимости от модели), так и дополнительную (за счёт дилера или других программ), которая может доходить до $7 265.

Итоговые цены (с учётом только скидки от производителя) на знакомые белорусам модели в Китае теперь выглядят так:

Geely Emgrand (седан): от $6 700.

(седан): от $6 700. Geely Coolray (компактный кроссовер): от $8 200.

(компактный кроссовер): от $8 200. Geely Atlas (популярный кроссовер): от $11 350.

(популярный кроссовер): от $11 350. Geely Okavango (крупный SUV): от $15 000.

Журналисты Telegraf.news посмотрели на текущие цены у официальных дилеров Geely в Беларуси (на конец апреля 2025):

Geely Emgrand : от 57 600 рублей (около $19 100).

: от 57 600 рублей (около $19 100). Geely Coolray : от 79 800 рублей (примерно $26 500 по курсу).

: от 79 800 рублей (примерно $26 500 по курсу). Geely Atlas : от 99 900 рублей (около $33 100).

: от 99 900 рублей (около $33 100). Geely Okavango : от 102 000 рублей (примерно $34 000).

Почему автомобили из Китая дорожают в 3 раза по пути в Беларусь? Подробный ответ на этот вопрос дал председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода в эфире государственного «Первого канала белорусского радио».

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