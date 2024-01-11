Превышения нормы - в 680 раз. Минздрав дал список запрещенных из-за метанола «незамерзаек»

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Опубликовано: 11.01.2024 19:12 , Обновлено: 11.01.2024

В Министерстве здравоохранения 11 января рассказали, где белорусы могут ознакомиться со списком низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей, запрещенных в Беларуси. В некоторых из них специалисты санитарно-эпидемиологической службы обнаружили опасный для здоровья человека метанол, причем в количествах, в 14-680 раз превышающих норму.

Как пояснили в Минздраве, эпидемиологи ведут постоянный мониторинг “незамерзаек” с самого начала осенне-зимнего периода. Те, которые не прошли лабораторный контроль, вносятся в особый “чёрный список”, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

[info_b]Метанол (метилгидрат, метиловый спирт) в Беларуси запрещено использовать при производстве стеклоомывающих жидкостей. По регламенту, содержание этого вещества не должно превышать 0,05 объемного процента. [/info_b]

Согласно информации белорусских эпидемиологов, по состоянию на конец 2023 года из-за превышения содержания метанола в Беларусь запретили ввозит и, соответственно, продавать жидкости следующих марок и производителей:

CLEAR VIEW -30 (ООО «Граль», Россия);

ARCTIC FROST -30 (ООО «Авалон», Россия);

GLEID ULTRA EFFECT – 30 (ООО «Детальавто», Россия);

NORD -30 (ООО «ГЕЛЕНА ХИМАВТО», Россия);

ANTI ICE -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»);

ANTIFROST -30 (ООО «АВАНГАРД, Россия»);

NORD WATER – 30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия);

SNOW TRACK -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия);

STOP ICE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия);

WINTER DRIVE -30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН», Россия).

В ведомстве отметили, что не прекращают надзор за обращением стеклоомывающих жидкостей, соответственно, список может постоянно пополняться. Актуальную и подробную информацию о введенных временных санитарных мерах можно узнать на официальном сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по ссылке.

Ранее Телеграф сообщил,что Государственный комитет по стандартизации 8 января внёс в реестр опасной продукции сразу три вида стеклоомывающей жидкости, изъятой из продажи в Беларуси. Как выяснили специалисты, все три “незамерзайки” не выдерживали заявленной на упаковке минусовой температуры и замерзали при меньших значениях. Однако настоящую опасность для здоровья покупателей представлял метиловый спирт, который обнаружился в составе продукта.

Госстандарт изъял в Беларуси опасную «незамерзайку» — содержание метилового спирта превысило норму в 394 раза