Превратятся в «кирпич»? Один из производителей пообещал с 30 ноября заблокировать «серые» авто в Беларуси

Опубликовано: 26.11.2024 14:02 , Обновлено: 26.11.2024

Автомобили китайского бренда AVATR, ввезённые в Беларусь по "серым" схемам, с 30 ноября могут оказаться заблокированными. На такой радикальный шаг производитель решил пойти, чтобы пресечь неофициальные поставки своих авто в другие страны, сообщили в компании "Автовельт", которая является официальным дистрибьютором AVATR в Беларуси.

Как пояснили в “Автовельте”, по сути, все автомобили AVATR, ввезённые в страну не через официальных дилеров, после отключения всех сетевых функций, превратятся в “кирпичи”. Речь идёт главным образом о тех авто, которые выпускались для китайского рынка, но каким-то образом обошли запрет на экспорт и “утекли” и Поднебесной.

Сам запрет на экспорт AVATR, предназначенных для китайского рынка, действует не первый месяц - ещё в сентябре 2024 года дилеры получили соответствующее разъяснение. За нарушение запрета “санкциями” грозили как продавцам, так и самим владельцам авто. Первые за продажу таких авто могли лишиться статуса официального дилера, вторые - остаться без сервисного обслуживания и нормально функционирующей машины.

Как пояснили в офисе белорусского дилера, в случае блокировки ни владельцы авто, ни дистрибьютор, нарушивший правила, сами не смогут разблокировать машину. Вряд ли это получится и у “гаражных умельцев”, выказали опасения в компании.

“В AVATR используют продвинутые системы шифрования данных, которые исключают несанкционированный доступ к функциям машины. Исходя из этого можно сделать вывод, что экономия на покупке автомобиля у неофициального поставщика может обернуться значительными затратами, превышающими предполагаемую экономию в десятки раз”, - отметили в “Автовельте”.

Производитель объяснил свои ограничения желанием “предоставить высококачественную продукцию и послепродажное обслуживание” клиентам по всему миру и стремлением “поддерживать имидж бренда AVATR”.

В компании “Автовельт” пояснили, что их автомобилей запрет не коснется. Сами машины лишь в ближайшие месяцы начнут поступать в республику.

“Мы обратились к AVATR Technology за подтверждением информации. Действительно, данное уведомление было выслано дилерам в Китае и вступило в силу с 1 октября. Ответственность за заблокированные автомобили несут компании, которые нарушили запрет и продали на экспорт автомобили, предназначенные для эксплуатации в Китае”, – заявили в офисе белорусского дилера.

Ранее Telegraf.news рассказал, что китайский бренд компания AVATR, который принадлежит китайским компаниям Changan и Huawei, объявил о своём приходе на белорусский рынок в начале ноября этого года. Уже в декабре там пообещали представить белорусским автомобилистам три совсем свежие “футуристичные” модели. Над их дизайном работал Надер Фагихзаде, бывший дизайнер немецких BMW.

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