Не больше 200 литров? Минфин Литвы предложил ограничить ввоз топлива в фурах через границу с Беларусью

Опубликовано: 08.10.2025 15:20 , Обновлено: 08.10.2025

Министерство финансов Литвы предложило перенять опыт соседей и по примеру Латвии ограничить количество топлива, которое водители транспортных средств могут провести на территорию страны из соседней Беларуси.

Глава литовского Минфина Криступас Вайтекунас назвал этот шаг способом борьбы с нелегальным ввозом дизельного топлива в Литву из третьих стран, включая Беларусь.

“Когда у вас бак грузовика объёмом в одну или даже полторы тонны, такое ограничение может быть полезным, поскольку не секрет, что топливо не обязательно расходуется во время поездки грузовика”, – намекнул на незаконные схемы сбыта топлива водителями фур Вайтекунас, выступая 8 октября на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам.

По информации Департамента литовской таможни, порядка 90% фур, пересекающих границу Литвы, въезжают с полными баками, а уже на выезде их баки как минимум на половину пустые, передал литовский портал Delfi.lt.

В связи этим Минфин предложил рассмотреть возможность введения достаточно строго ограничения - не более 200 литров на бак. Именно такие рамки в декабре 2024 года были установлены властями Латвии. Ограничении по ввозу топлива при въезде в Латвию, как сообщал Telegraf.news, заработало с 1 января 2025 года и касается коммерческих фур.

Не более 200 л в баке. Латвия ограничила ввоз топлива коммерческими фурами