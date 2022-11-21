Пожарным понадобилось 45 тонн воды, чтобы потушить Tesla Model S

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Опубликовано: 21.11.2022 11:50 , Обновлено: 21.11.2022

Два часа ушло на то, чтобы потушить Tesla Model S, загоревшуюся на одной из дорог в Пенсильвании, США. Машина не просто сгорела полностью, от нее вообще ничего не осталось, кроме дисков. А для тушения пожара спасателям потребовалось целых 45 тысяч литров воды.

Утром во вторник (15 ноября) пожарные из пожарной Morris Twp были вызваны для тушения возгорания автомобиля на межштатной автомагистрали 80 в центральной Пенсильвании (США). На место уже прибыли другие спасатели, но когда вызванное подкрепление добралось до горящего автомобиля, которым оказалась Tesla Model S, быстро выяснилось, что это не типичный пожар автомобиля.

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За короткое время пожарные использовали более 15 тыс литров воды (4 тысячи галлонов), но этого количества оказалось недостаточно. Литий-ионный аккумулятор Tesla Model S продолжал воспламеняться, и временами огонь был очень сильным. Это вынудило пожарных вызвать дополнительные автоцистерны.

В общей сложности процесс тушения длился два часа, за время которого было использовано более 45 тысяч литров воды (12 000 галлонов). Чтобы получить представление о масштабах сложности тушения электромобиля, пожарные сообщили, что обычно достаточно менее 2000 тонн воды или даже меньше.

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