Неуправляемая Tesla сбила пятерых человек и пронеслась по улицам на предельной скорости

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Опубликовано: 13.11.2022 19:15 , Обновлено: 13.11.2022

В результате бесконтрольной езды Tesla 5 ноября в южной провинции Гуандун погибли мотоциклист и старшеклассница, сообщает Jimu News, опубликовав видео, на котором автомобиль, движущийся на высокой скорости, врезается в другие транспортные средства и велосипедиста.

Jimu News передает сообщение местной дорожной полиции о том, что причина инцидента в городе Чаочжоу не была установлена. В то же время неназванный член семьи водителя Теслы заявил, что у 55-летнего мужчины возникли проблемы с педалью тормоза, когда он собирался остановиться перед своим магазином.

https://twitter.com/ivaderlll/status/1591763266996686848?t=q2ivHn5cDAp-0I1hvvXWbA&s=19

Представители Tesla заявили, что видеозаписи показали, что стоп-сигналы автомобиля не включались, когда автомобиль превышал скорость.

Американский автопроизводитель Tesla заявил в воскресенье, что окажет помощь китайской полиции в расследовании аварии с участием одного из своих автомобилей Model Y после того, как местные СМИ сообщили, что два человека погибли и трое получили ранения, когда водитель потерял контроль над автомобилем.

“Полиция в настоящее время ищет стороннее оценочное агентство, чтобы установить правду об этой аварии, и мы будем активно оказывать любую необходимую помощь”, - заявил производитель электромобилей Илон Маск в сообщении Reuters в воскресенье, предостерегая от веры “слухам”.

Китай является вторым по величине рынком Tesla, и авария была одной из самых популярных тем на платформе социальных сетей Weibo в воскресенье.