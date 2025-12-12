Появился новый способ оплаты парковок в Минске
Столичных автомобилистов ожидают изменения на платных парковках города. На этот раз новация скорее упростит жизнь водителям - теперь они смогут оплатить парковку банковской картой в онлайн-режиме.
На сайте государственного оператора “Парковки столицы” указано, что выбрать способ оплаты банковской картой онлайн можно при выборе парковки на карте.
Раньше оплатить парковку можно было через платежные терминалы, мобильный или интернет-банкинг (в системе ЕРИП), мобильный сервис ОПЛАТИ, а также по USSD-запросу или SMS. Новы вид оплаты стал доступен автомобилистам с 10 декабря.
Кроме того, в “Парковках столицы” объявили об изменении режима работы на одной из платных парковок в центре города. Автомобильная парковка в районе Троицкого предместья с 15 декабря будет переведена в автоматический режим работы.
Также с с 15 декабря заработают ещё четыре новые автомобильные парковки:
- по улице Сторожевская от дома 49 по ул. Коммунистической до ул. М. Богдановича вдоль набережной реки Свислочь,
- по улице Румянцева от ул. Козлова до ул. Захарова,
- местный проезд на проспекте Независимости от ул. Коммунистической до ул. Киселева.,
- местный проезд на проспекте Независимости от ул. Захарова до ул. Фрунзе.
Ранее Telegraf.news рассказал, что абонементы на платную парковку в Минске, отменённые после недавнего введения дифференцированной платы в центре, могут вернуть. Такой вывод можно сделать из нового объявления, которое появилось на сайте государственного оператора парковок в начале декабря.
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