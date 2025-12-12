Появился новый способ оплаты парковок в Минске

Опубликовано: 12.12.2025 10:39 , Обновлено: 12.12.2025

Столичных автомобилистов ожидают изменения на платных парковках города. На этот раз новация скорее упростит жизнь водителям - теперь они смогут оплатить парковку банковской картой в онлайн-режиме.

На сайте государственного оператора “Парковки столицы” указано, что выбрать способ оплаты банковской картой онлайн можно при выборе парковки на карте.

Раньше оплатить парковку можно было через платежные терминалы, мобильный или интернет-банкинг (в системе ЕРИП), мобильный сервис ОПЛАТИ, а также по USSD-запросу или SMS. Новы вид оплаты стал доступен автомобилистам с 10 декабря.

Кроме того, в “Парковках столицы” объявили об изменении режима работы на одной из платных парковок в центре города. Автомобильная парковка в районе Троицкого предместья с 15 декабря будет переведена в автоматический режим работы.

Также с с 15 декабря заработают ещё четыре новые автомобильные парковки:

по улице Сторожевская от дома 49 по ул. Коммунистической до ул. М. Богдановича вдоль набережной реки Свислочь,

по улице Румянцева от ул. Козлова до ул. Захарова,

местный проезд на проспекте Независимости от ул. Коммунистической до ул. Киселева.,

местный проезд на проспекте Независимости от ул. Захарова до ул. Фрунзе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что абонементы на платную парковку в Минске, отменённые после недавнего введения дифференцированной платы в центре, могут вернуть. Такой вывод можно сделать из нового объявления, которое появилось на сайте государственного оператора парковок в начале декабря.

Абонементы вернут? Столичные парковки предупредили о разработке новой «гибкой системы» оплаты