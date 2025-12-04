Абонементы вернут? Столичные парковки предупредили о разработке новой «гибкой системы» оплаты

Опубликовано: 04.12.2025 15:33 , Обновлено: 04.12.2025

Абонементы на платную парковку в Минске, отменённые после недавнего введения дифференцированной платы в центре, могут вернуть. Такой вывод можно сделать из нового объявления, которое на днях появилось на сайте государственного оператора “Парковки столицы”.

Хотя сами абонементы как таковые в объявлении не упомянуты, там говорится о разработке “гибкой системы внесения платы на различные периоды времени”, а именно к этому и сводится суть абонементов на парковку. До недавнего времени жители домов, парковки рядом с которыми в какой-то момент сделали платными, могли приобрести месячный абонемент на парковку.

Однако их отменили после того, как вступил в силу решение Мингорисполкома об условном разделении центра белорусской столицы на зоны с разными тарифам на платную парковку. На этапе разработки законопроекта власти города обещали сохранить абонементы для некоторых зон и даже озвучивались конкретные цены на абонементы - от 8 рублей за день стоянки на платном паркоместе до 80 рублей за месячный абонемент. Однако в итоговой версии документа, принятой этой осенью, про абонементы не оказалось ни слова.

Теперь скорректированную меньше месяца назад систему организации и эксплуатации автомобильных парковок и регулирования их оплаты решили снова “усовершенствовать”.

“В настоящее время прорабатываются вопросы введения гибкой системы внесения платы на различные периоды времени”, - гласит объявление на сайте “Парковки столицы”, но когда именно ждать конкретных изменений в вопросе оплаты парковки, не уточняется.

Ранее Telegraf.news рассказывал о новых тарифах на платные парковки в Минске. По новым правилам находиться бесплатно на отведённых под платную парковку местах можно только первые 15 минут - далее включается условный счётчик. Сами платные парковки в Минске обозначены соответствующими дорожными знаками и, в большинстве случаев, дополнительно синей дорожной разметкой.

В Минске отменили абонементы на парковку. А уже оплаченные?