Появилось видео погони за электросамокатчиком в Минске по тротуару. Что сказали в ГАИ?

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Опубликовано: 06.09.2025 14:36 , Обновлено: 06.09.2025

В TikTok появилось видео погони, которую 5 сентября устроили сотрудники Госавтоинспекции на одной из столичных улиц. В попытке остановить нарушителя на электросамокате, патрульная машина пустилась вдогонку прямо по тротуарам. В столичной ГАИ прокомментировали инцидент.

Ролик погони ГАИ за электросамокатчиком по улице Жудро меньше чем за сутки набрал больше 320 тыс. просмотров. Судя по комментариям под роликом, далеко не все зрители поняли, из-за чего началась погоня.

“А что он нарушил-то???!” - задался вопросом один из них.

Всё дело во вступивших в силу с 1 сентября обновленных Правилах дорожного движения. Согласно новым поправкам, водители велосипедов и средств персональной мобильности (СПМ), к которым и относятся электросамокаты, теперь обязаны спешиваться на пешеходных переходах и переходить проезжую часть пешком.

Как пояснил начальник отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Евгений Казарин, именно из-за несоблюдения новых правил и началось преследование электросамокатчика в районе улице Притыцкого. Более того, на видео это непросто рассмотреть, но оказалось, что на электросамокате ехал не один человек, а двое. Нарушителями оказались 15-летние школьники.

“Они передвигались вдвоём на одном средстве персональной мобильности. Также при проезде регулируемого пешеходного перехода водитель СПМ и его пассажир не спешились. После подачи инспектором сигнала об остановке, данное требование проигнорировали. Началось преследование”, - рассказал подробности погони, не вошедшие в ролик, завирусившийся в TikTok, представитель ГАИ.

Судя по оперативным кадрам ГАИ, задержали подростков у одной из школ. По словам Казарина, нарушителей для разбирательства доставили в инспекцию по делам несовершеннолетних. Там, как пояснил представитель ГАИ, правовую оценку дадут как непосредственно их действиям, так и действиям их родителей, которые по закону несут ответственность за поступки своих детей.

В комментариях под роликом в TikTok многие зрители одобрили действия ГАИ, которые всерьёз взялись за контроль соблюдения новых правил в отношении водителей СПМ.

“Молодцы, по другому не понимают”, - поддержал действия инспекторов один из комментаторов.

“Всё правильно делают!!! А как ещё объяснить людям - правила есть правила, иначе для наших людей ни как не дойдет!!!” - согласился с ним другой.

Однако некоторых возмутил тот факт, что ради поимки самокатчика инспекторы позволили себе выехать на тротуар, где могли быть пешеходы, что в условиях погони могло бы поставить их безопасность под угрозу. Некоторые предложили инспекторам выбирать более безопасные варианты в будущем - отслеживать нарушителей по камерам, а для облегчения этого процесса даже посоветовали ещё одно новшество для СПМ.

“На каждый самокат и велосипед нужно вешать знак регистрации. И гнаться тогда не нужно”, - предложила одна из зрительниц.

А вот действия самих нарушителей большинство зрителей осудило, тем более, учитывая то, что пока случаев, чтобы водителей СПМ штрафовали за неспешивание на переходе, не было. Как правило, пока инспекторы ограничиваются устными предупреждениями.

“Сегодня останавливали, не спешился на метровом пешеходном, дали предупреждение. Без штрафа. Были адекватные сотрудники. Надо было просто остановится и просто поговорить”, - пояснил один из зрителей.

Об этом же предупредили и в ГАИ: на эти выходные как минимум в Минске и Минской области за велосипедами и прочими СПМ усилили контроль с целью профилактики в свете нововведений в ПДД. При этом, как ранее сообщил Telegraf.news, контролировать соблюдение новых правил будут не только физические патрули, но и с помощью технических средств и систем мониторинга общественной безопасности.

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