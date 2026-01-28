Появились карты дорог в Беларуси, которые будут ремонтировать в 2026 году

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Опубликовано: 28.01.2026 15:07 , Обновлено: 28.01.2026

Министерство транспорта Беларуси опубликовало карты дорог страны и их отдельных участков, где в 2026 году планируется ремонт. В планах ведомства - не только ремонт, но и укладка "усовершенствованного покрытия" (как правило, это асфальт или бетон).

Ниже схемы ремонта республиканских дорог по областям Беларуси:

























А это схемы ремонта местных дорог по областям:

























И наверное, самые интересные карты - тех дорог, где хотят уложить усовершенствованное покрытие:

























Напомним, что правительство Беларуси утвердило государственную программу «Дороги Беларуси» на 2026–2030 годы. В пресс-службе её назвали «переходом к новому качеству автомобильных дорог».

Согласно сообщению правительства, на все мероприятия, связанные с ремонтом и строительством новых дорог, на ближайшие пять лет выделили 18,88 млрд рублей . Это больше, чем по 3,7 млрд рублей в год.

Совмин утвердил «переход к новому качеству дорог» в любой точке Беларуси