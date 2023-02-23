Поставщик рассказал, зачем везёт в Беларусь 45 тыс иранских легковушек

Опубликовано: 23.02.2023 16:45 , Обновлено: 23.02.2023

В ООО «Лаки Кэренси» рассказали, что собираются тысячами продавать иранские легковые автомобили Saipa как в Беларуси, так и в России. Однако цифра 45 тыс авто - это планы не на один год.

“Запланированный объём автомобилей в первый год после получения ОТТС — 10 тысяч единиц, второй год — 15 тысяч, третий год — 20 тысяч. Отсюда и заявление про 45 тысяч”, — передает av.by слова представителя дистрибьютора.

Напомним, что белорусов хотят осчастливить продажами хетчбэа Quik, а также седанов Saina и Shahin.

Однако не все верят в столь оглушительный успех иранских автомобилей в Беларуси. Председатель Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода заявил в комментарии для Tochka.by, что ожидает продаж на уровне несокбко сотен в год в Беларуси.

«Очевидно, что если весь рынок прошлого года – это 15 тысяч проданных легковых авто, и в 2023-м он, вероятно, сохранится на примерно том же уровне, то поместить в него 45 тысяч автомобилей из Ирана невозможно», - сказал он.

Ранее Телеграф сообщил, что иранская Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей Shahin и Quick. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана.

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