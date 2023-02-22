В Беларуси начнут продавать легковушки «Шахин». Что это такое?

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Опубликовано: 22.02.2023 08:56 , Обновлено: 22.02.2023

Иранская Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей Shahin и Quick. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана.

По словам представителя ведомства Омида Галибафа, эти же две марки собираются поставлять в Россию. Однако пока неизвестно, напрямую или через Беларусь.

Кроме того, представитель иранского министерства не уточнил, заключила ли Saipa сделку на поставку названных авто только на белорусский рынок, или же часть партии в 45 тысяч машин поставят через Беларуси в РФ, передает РИА Новости.

Что это за машины? Saipa Shahin (Шахин) — компактный седан, который выпускают с 2020 года. В основе этого автомобиля платформа, построенная на базе платформы Toyota B (как у Toyota Corolla E160). Габариты составляют 4460 х 1768 х 1501 мм, колесная база — 2650 мм. Двигатель — бензиновый турбированный объемом 1,5 л мощностью 110 л.с., сочетается он с 5-ступенчатой «механикой».

А Saipa Quik (Квик) — это хетчбэк, похожий на российскую Lada Granta. Его габариты составляют 4005 х 1678 х 1492 мм. Автомобиль комплектуется бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 87 л.с. и вариатором.