«Последний испортил весь пейзаж» - На одной из улиц Минска собралась стихийная «выставка ретро-авто»

🎥 Видео

Опубликовано: 03.12.2024 16:08 , Обновлено: 03.12.2024

В TikTok появилось видео "выставки ретро-автомобилей", которая стихийно появилась на одной из центральных улиц Минска. Припаркованными одна за одной оказались сразу три машины достаточно редких для Беларуси марок - каждую из них и по отдельности-то не каждый день встретишь на городских улицах.

Как верно подметили внимательные зрители под видео, выложенным в аккаунте belarusdays, на парковке расположились два авто американской марки DeSoto (известно, что один из них - 1948 года выпуска) и ещё одно ретро-авто марки Mercedes. Случайно ли эти “старички” встретились на столичной улице Карла Маркса, автору видео неизвестно. Так или иначе, получилась, действительно, настоящая выставка ретро-авто под открытым небом.

“Круто!! очень даже круто!! Только последний Гелик испортил весь пейзаж”, - прокомментировал один из зрителей, указав на четвёртую машину, припаркованную за ретро-автомобилями. Судя по внешнему виду, это была одна из моделей Geely, которую выпускает белорусско-китайская компания “БЕЛДЖИ”.

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