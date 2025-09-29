"Пора поднять вопрос" - Белорусы предложили запретить зарядки электромобилей на парковках

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Опубликовано: 29.09.2025 10:54 , Обновлено: 29.09.2025

Под одним из роликов, выложенных белорусской пользовательницей видеоплатформы TikTok, разгорелись жаркие споры из-за зарядок для электромобилей на парковках. Владельцы авто на зелёных номерах возмутились те, что на местах, выделенных под зарядку электричек регулярно занимают авто на чёрных номерах, в владельцы авто с классическим ДВС предложили вовсе запретить зарядки электромобилей на парковках.

“Что будем делать с такими товарищами, которые на чёрных номерах занимают место для зарядки?” - с таким вопросом обратилась к зрителям автор ролика, продемонстрировав парковку с достаточно большим количеством мест, выделенных для зарядки электричек.

Одно из парковочных мест, действительно, было занято авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), в нарушение действующих правил.

Женщина отметила, что несмотря на то, что на данной парковке под зарядку электромобилей выделено достаточно много мест, все они оказались заняты, поскольку востребованы не только рядовыми владельцами “зелёных” авто, но и таксистами, которые начали активно пополнять свой автопарк экономичными электричками.

Владелица электрички даже рискнула сделать замечания одной из владелиц авто с ДВС, которая припарковалась на “зелёном” месте, на что получила бурную негативную реакцию. Своё нарушение (а действующие Правила дорожного движения трактуют парковку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на местах для зарядки электричек как нарушение, за которое грозит эвакуация транспортного средства) автоледи объяснила нехваткой парковочных мест и отсутствием у него лишнего времени на поиски более подходящего место для парковки у торгового центра.

Оба ролика стали поводом для оживлённой и весьма эмоциональной дискуссии в комментариях. Как и в жизни, обитатели интернет-пространства разделились на два лагеря - “зелёных” и “чёрных”.

Первые тут же предложили автору действенный метод борьбы с нарушителям - звонок в ГАИ - и поделились собственным жизненным опытом.

“Обычно я тогда ставлю авто поперек и парковщик на зарядке просто не выедет, пока не уеду я. С таксистом так однажды задали такого паркура на зарядке, что он выехать не мог, пока мы не зарядились”, - рассказал один из комментаторов.

“С такими даже не нужно говорить. Блокируете выезд и вызываете ГАИ. Дают первый минимальный штраф а потом в течении года за похожие нарушения всё по максимуму”, - дал совет другой.

Те же, кто встал на “чёрную” сторону конфликта, обратили внимание на более глубинные истоки конфликта, а именно на то, что проблему зарядки электромобилей городские власти чаще всего решают за счёт традиционных авто, оборудую места для зарядки на уже действующих парковках.

“Я думаю, пора поднять вопрос, на каком основании места на общественной парковке закрепили за электричками”, - озвучил проблему один из зрителей.

“Очень удобно было на готовой парковке установить зарядные колонки, тем самым лишив водителей их парковочных мест”, - пожаловался другой. “Бесит, когда эти зарядки устанавливается на парковках общего пользования. Оборудуйте парковочное место именно для зарядок, а не устанавливает на уже существующие”, - потребовал третий.

“Места должны быть для парковки! А для зарядки отдельно! А то позанимали парковочные места, теперь и стать негде!!!” - эмоционально высказался ещё один.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года сеть скоростных зарядных станций BatteryFly решила прививать владельцам электричек “культуру зарядки” рублём и ввела плату за простой места для зарядки.

На станциях зарядки электромобилей в Минске решили ввести плату за простой