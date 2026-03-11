Популярный каршеринг отменил для белорусов штрафы за ДТП, но включил в тарифы страховку за ущерб

Опубликовано: 11.03.2026 11:15 , Обновлено: 11.03.2026

Популярная в Беларуси каршеринговая компания Anytime с 11 марта изменила правила пользования своими авто. Теперь водителям не придётся платить штрафы в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и компенсировать причинённый авто ущерб. Правда, платить за эту новацию придётся всем пользователям - сервис одновременно поднял свои тарифы.

Согласно новым правилам, при аренде пользователю теперь не придётся в случае ЧП оплачивать ремонт автомобиля. Это касается не только повреждений авто при ДТП, но и простой поломки автомобиля или его повреждении в дороге автомобиля.

При этом в обновлённых правилах прописали ограничения, при которых это правило работать не будет. От компенсации ущерба водителю не удастся отвертеться в случаях грубых нарушений правил дорожного движения или правил самого сервиса, в частности:

если водитель сядет за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

если пользователь передаст управление авто третьему лицу;

если водитель скроется с места ДТП;

если он нарушит другие правила сервиса.

Что же до стоимости поездок, то теперь они станут для всех пользователей Anytime дороже. Из-за того, что теперь в каждую поездку по умолчанию включена Подстраховка с полным погашением ущерба, минута подорожала на 6 копеек:

на авто экономкласса стоимость поездки с сегодняшнего дня составляет 32 копейки,

на комфорт-классе – от 42 копеек.

Напомним, ранее белорусы делились опытом и правильным алгоритмом действий, чтобы в случае ДТП на каршеринговой машине не “влететь” на кругленькую сумму на ремонт чужого авто.

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