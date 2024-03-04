Поляки придумали, как с помощью белорусов не платить штрафы

Опубликовано: 04.03.2024 14:35 , Обновлено: 04.07.2024

Увеличившиеся размеры штрафов в Польше, толкнули её граждан на неожиданные ухищрения. В обход наказанию за превышение скорости, поляки начали использовать интересную "лазейку".

Ранее, “нераскрытие лица, совершившего правонарушение” на дорогах Польши карало владельца транспортного средства штрафом в размере 500 злотых, (около 400 белорусских рублей). Многие водители предпочитали “не раскрывать лицо”, чтобы избежать более крупного штрафа, сообщила газета Rzeczpospolita.

Повышение штрафных тарифов должно было поставить точку в этом вопросе, но что-то пошло не так. Несмотря на то, что теперь за “нераскрытие лица” предусмотрен штраф от 2000 злотых (от 1600 белорусских рублей), особо “смышленые” граждане начали избегать этой ответственности.

Так, уже неоднократно были зафиксированы случаи, когда поляки выдавали себя за белорусов и украинцев, чтобы избежать штрафов за превышение скоростного режима.

Дело в том, что в Польше отсутствует эффективная система обмена персональными данными и информацией о водителях из стран не входящих в состав ЕС. Поэтому поляки представлялись белорусами и украинцами, зная, что службы таких стран, как Беларусь и Украина “не сотрудничают с польской полицией”, передало СМИ.

Как итог, проверить правильность и достоверность такой информации не предоставляется возможным и “большинство подобных дел прекращаются, когда доходят до суда.”

Тем не менее, польские водители в этом случае очень рискуют. Вскрытая ими “лазейка” в правовой системе не спасет при предъявлении обвинения в “Предоставлении ложных данных”, которое наказывается уголовной ответственностью и лишением свободы сроком на 3 года.

«Тот, кто при даче показаний, предназначенных для использования в качестве доказательства в судебном разбирательстве или в ином производстве, проводимом на основании закона, дает ложные показания или скрывает правду, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет», – написано в ч. 1 ст. 233 УК.

Тем не менее, тот кто получил фото с камеры контроля скорости и не указал правильные данные водителя, подвергнется последствиям, лишь в случае, если он “фактически не сдал транспортное средство в аренду лицу, не являющемуся гражданином ЕС.”

Ранее Телеграф писал о крупном ДТП в центре польского города Щецин, расположенного на северо-западе страны. В результате пострадали как минимум 19 человек, в том числе шестеро детей — от 5 до 16 лет.

https://telegraf.news/world-news/v-polshe-avtomobil-na-skorosti-vletel-v-tolpu-ljudej-19-postradavshih/