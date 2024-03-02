В Польше автомобиль на скорости влетел в толпу людей - 19 пострадавших

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Опубликовано: 02.03.2024 08:12 , Обновлено: 02.03.2024

В центре польского города Щецин, расположенного на северо-западе страны, 1 марта легковой автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей на пешеходном переходе. В результате пострадали как минимум 19 человек, в том числе шестеро детей - от 5 до 16 лет.

По данным польского издания Onet.pl, 33-летний мужчина за рулем Ford Focus на полном ходу въехал в группу людей, ожидавщих трамвая. Водитель попытался уехать с места происшествия, но не справился с управлением: легковушка столкнулась ещё с тремя автомобилями, что только увеличило список пострадавших. По данным медиков, двое из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Фото: fakt.pl

Полиция уже задержала виновника аварии и в настоящее время выясняет причины и обстоятельства, приведшие к инциденту. Версии произошедшего, озвученные очевидцами в польских СМИ, пока разнятся. Однако, в полиции однозначно исключили версию теракта.

Впрочем, версию о намеренных действиях водителя с повестки пока не сняли. По данным издания Fakt, подозреваемый ранее наблюдался у психиатра и проходил лечение, судимостей не имел. В момент задержания мужчина был трезв.

“Был очень спокоен”

В свою очередь местный портал wSzczecinie.pl привел слова очевидца задержания подозреваемого.

“Он вылез через окно, потому что дверь не открывалась. Какие-то ребята держали его. Он был очень спокоен, на лице не было никакого выражения. Этого мужчину удерживал мужчина в красной куртке, если бы не он, он бы убежал”, - процитировал польский портал свидетеля.

Кадры происходящего в первые минуты после инцидента очевидцы уже выложили в соцсетях.

[info_b]Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости, которые не рекомендуется смотреть людям с чувствительной психикой.[/info_b]