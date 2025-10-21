Поляки потратили 3,6 млн долларов, чтобы ускорить пропуск фур на границе с Беларусью. Помогло?

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Опубликовано: 21.10.2025 11:48 , Обновлено: 21.10.2025

Польские власти нашли способ ускорить процесс оформления большегрузов на границе с Беларусью и увеличить пропускную способность пограничного перехода «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи»). На это уже потратили на это порядка 13,5 млн злотых (3,6 млн долларов). Узнали подробности.

В 13,5 млн злотых обошелся польским властям новый крупногабаритный рентгеновский сканер, который в прошлую пятницу, 17 октября, запустили в таможенном отделении в Корощине. В первый же день работы, по данным польского издания Słowo Podlasia, сотрудники таможенной и налоговой службы с помощью новой аппаратуры проверили 113 грузовиков, въезжающих в Польшу.

Деньги на сканер частично выделили из государственного бюджета (более 4,7 млн ​​злотых), остальное профинансировал Европейский союз – почти 8,8 млн злотых выделили в рамках программы «Оборудование для таможенного контроля».

Новое оборудование - частью масштабной модернизации инфраструктуры Национальной налоговой администрации на восточной границе ЕС. Устройство позволяет проводить рентгеновское сканирование целых грузовиков, не разгружая его, что даёт возможность проводить досмотр содержимого транспортного средства быстрее и тщательнее. Устройство также позволяет обнаруживать скрытые отсеки и конструктивные изменения в транспортных средствах, которые не видны при традиционных досмотрах.

Глава Национальной налоговой администрации Марцин Лобода назвал рентгеновский аппарат “настоящим прорывом” в контроле на границе.

“Это не просто передовая технология — это наш способ обеспечить ещё большую бдительность и оптимизировать процесс пересечения границы. Сканер не только оказывает техническую поддержку сотрудникам таможни и налоговой службы, но и становится нашим новым союзником в борьбе с контрабандой и угрозами на границе”, — заявил Лобода.

Михал Дерусь, пресс-секретарь Палаты фискального управления в польском Люблине, заявил, что новый сканер уже ускорил пропуск фур на границе с Беларусью, сделал таможенные проверки “эффективнее” и “повысил безопасность пограничного контроля”.

Дерусь выразил уверенность в том, что введение в эксплуатацию нового сканера позволит “полностью разгрузить” очередь большегрузов, скопившихся на границе с Беларусью, “в течение ближайших дней”.

По расчётам Министерства внутренних дел Польши, установка второго рентгеновского аппарата позволит удвоить количество ежедневно проходящих через границу грузовых автомобилей - с 420 до примерно 800 фур.

“Это позволит значительно сократить очереди на белорусской стороне уже через несколько дней”, - заверяли в польском МВД в преддверии выходных.

Между тем, по данным белорусского Госпогранкомитета, очереди грузовиков перед КПП “Кукурыки-Козловичи” хоть постепенно и снижаются, но очень медленно, и погранпереход всё ещё остаётся самым загруженным маршрутом для грузовиков, выезжающих в страны ЕС. Так, в пятницу на этом направлении в очереди было зарегистрировано 3930 фур, по состоянию на утро вторника, 21 октября - 3650 фур.

[obnovleno_b]Позднее в Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что в последние дни польские контролирующие службы начали постепенно ускоряться в своей работе. По их информации, введение в строй нового сканера на границе должно было вдвое нарастить пропускную способность польского пункта пропуска.

“Статистика последних дней пока соответствует заявленному. Если ранее поляки оформляли в среднем за сутки чуть больше 400 большегрузов, прибывающих на их территорию, то за предыдущие сутки они приняли 740 транспортных средств”, - констатировали в ГТК.

В белорусском ведомстве отметили, что их польские коллеги “обозначили дальнейшие положительные прогнозы в части уменьшения заторов на белорусской стороне и разгрузки очереди из грузовиков в течение ближайшего времени”.[/obnovleno_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши обратилась к польскому правительству с требованием принять срочные меры и разобраться с очередями на польско-белорусской границе. Водители пожаловались на то, что вынуждены проводить на границе огромное количество дней без нормального доступа к воде, еде и санитарным условиям. Экспортёры, в свою очередь, заявили о риске вовсе потерять восточные рынки.

Польша включила на границе с Беларусью 100-процентный рентген — Белтаможсервис