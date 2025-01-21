"Полтора года маловато..." — В Гомеле ГАИ выписала водителю 5 протоколов за "мастерство" управления"

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Опубликовано: 21.01.2025 14:54 , Обновлено: 21.01.2025

В УВД Гомельского облисполкома рассказали и показали видео с "неудачным дрифтом", который обошёлся 20-летнему водителю сразу в пять административных протоколов. По словам инспекторов, о недопустимой выходке сообщил неравнодушный очевидец — он позвонил в оперативно-дежурную службу, после чего нарушителя сразу нашли.

Так, сотрудники ГАИ не оставили без внимания весьма распространённый, но опасный инцидент. На пересечении улицы Интернациональная и проспекта Ленина в Гомеле водитель BMW, пытаясь продемонстрировать «мастерство» управления, при повороте налево ушёл в неуправляемый занос.

Впоследствии оказалось, что дрифтёр — 20-летний парень, который ранее уже не раз попадал в ДТП и был в них виновен. В итоге стражи дорог выписали ему сразу 5 административных протоколов и лишили прав на полтора года.

“Полтора года маловато… Пять лет было бы огонь”, — написал один из белорусов под роликом дрифта, который ГАИ Гомельщины опубликовали в Instagram. Другой коротко, но ёмко добавил: “Он найдёт свой столб”.

Ранее Telegraf.news писал, что cтоличная ГАИ анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя — и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной — разметка будет непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета.

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?