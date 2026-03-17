Польские пограничники устроили "техосмотр" белорусских авто. Кого "могут развернуть"?

Опубликовано: 17.03.2026 12:13 , Обновлено: 17.03.2026

Белорусов, которые решат отправиться в Польшу на личном автомобиле, на границе может ждать неожиданный "техосмотр" от польских пограничников. Тех, кому "посчастливилось" угодить под пристальное внимание стражей польской границы, поделились в соцсетях, за какие именно технические особенности "могут развернуть".

Так, один из пользователей соцсети Threads поделился информацией о том, что польские пограничники “сильно не любят” автомобили с американских аукционов из-за красных указателей поворота в задних фонарях. По его словам, за этот технический нюанс машину могут не впустить в страну или оштрафовать уже на территории самой Польши.

[inf]Наличие красных указателей поворота непосредственно в задних фонарях, позволяющее использовать красные огни для поворотов, стоп-сигналов и габаритов, является норной для американского автомобилестроения. Тогда как по европейским стандартам задние поворотники должны быть только желтыми (янтарными).

При ввозе американских авто в европейские страны часто требуется переделка (установка желтых ламп или светодиодов, перекоммутация проводки), чтобы авто соответствовало требованиям европейского законодательства. Ссовременные LED-модули позволяют легко разделять эти функции, поэтому на новых американских моделей эти функции по умолчанию разделены и на авто стоят «нормальные» желтые поворотники.[/inf]

Судя по комментариям под постом, требование к поворотникам - отнюдь не единственное, на что обращают внимание польские пограничники, и не только у “американок”. Отдельным “счастливчикам” могут устроить практически полноценный техосмотр.

“Родители на выходных приезжали. Все авто проверяли на исправность. У кого масло на моторе - на разворот, так же - с колхозной оптикой и небольшой трещиной на стекле. По поворотам также могут развернуть”, - поделился своим опытом один из комментаторов.

“Как повезёт. Иногда пролетаешь без вопросов. Иногда проверят свет, гудок, под капотом, течи и т.д.” - рассказал другой.

Кстати, на днях в Совет министров Беларуси упросил ряд административных процедур, связанных с прохождением техосмотра и постановкой на учёт для одного вида транспортных средств. Одновременно с этим были внесены некоторые изменения и в порядок выдачи и обмена водительского удостоверения.

Совмин упростил техосмотр и постановку на учёт одного вида транспортных средств в Беларуси