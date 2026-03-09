Совмин упростил техосмотр и постановку на учёт одного вида транспортных средств в Беларуси

Опубликовано: 09.03.2026 10:18 , Обновлено: 09.03.2026

Совет министров Беларуси упросил ряд административных процедур, связанных с прохождением техосмотра и постановкой на учёт для одного вида транспортных средств. О подписании соответствующего постановления премьер-министром Александром Турчиным 9 марта сообщила пресс-служба белорусского Правительства.

Как пояснили в Совмине, их новое постановление «Об участии в дорожном движении колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин» упрощает многие административные процедуры для владельцев тракторов и самоходных машин.

Так, при государственной регистрации и государственного учета колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин и снятия их с учёта владельцам больше не потребуется подавать некоторые документы, которые дублируют сведения, которые есть в паспорте транспортного средства.

Все регистрационные действия нормативных правовых предписаний, касающиеся осмотра машин, изложили в отдельной главе, а общие правила дополнили новой главой «Отказ в осуществлении регистрационных действий», где чётко прописали действия уполномоченного органа в случае отказа в осуществлении административной процедуры.

Кроме того, скорректировали правила проведения государственного техосмотра для колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин. Из процедуры исключили действующий механизм упрощённого осмотра - когда машину осматривает представитель уполномоченного органа по месту её нахождения машины вне рамок административной процедуры и проставляет служебную отметку в заявлении.

Одновременно с этим расширены возможности регистрации на основании акта осмотра машины. То есть теперь если машина прошла осмотр в рамках административной процедуры, этот акт будет считаться достаточным основанием для госрегистрации техники. Это должно ускорить процесс и сделать его более прозрачным, строго регламентируя действия уполномоченных органов. Кроме того, предполагается цифровизация данной административной процедуры.

Внесены некоторые изменения и в порядок выдачи и обмена водительского удостоверения на право управления колесным трактором, самоходной машиной (удостоверения тракториста-машиниста). В частности, постановление Совмина легализует копии иностранных удостоверений тракториста-машиниста, выданного компетентным органом за рубежом.

В документе также прописаны:

чёткие основания для отказа в выдаче и обмене удостоверения тракториста-машиниста;

требования к конструкции колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, являющихся результатом индивидуального творчества, в случае их участия в дорожном движении и положения о порядке подтверждения соответствия этим требованиям;

определения отдельных терминов («государственная регистрация» и «государственный учет») - для обеспечения единообразного понимания и применения нормативных правовых предписаний.

Текст самого постановления пока не опубликован, следовательно, пока не вступил в законную силу.