Польша и Литва начала масштабные рейды на дорогах. Коснется и белорусов?

Опубликовано: 17.11.2025 08:34 , Обновлено: 17.11.2025

В соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Латвии - с понедельника, 17 ноября, стартовали масштабные полицейские проверки, которые могут затронуть и белорусов. Речь о скоординированных рейдах дорожной полиции, которые продлятся как минимум неделю и будут нацелены на две категории водителей.

Масштабная полицейская операция затронет в общей сложности 31 европейскую страну - участницу неправительственной организацией Roadpol.

[inf]Помимо соседних Беларуси Польши, Латвии и Литвы к скоординированным рейдам Roadpol присоединилась дорожная полиция таких стран, как Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Мальта, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты.[/inf]

Подобные совместные рейды Roadpol организует регулярно - практически каждый месяц выбирается конкретное правонарушение, которому инспекторы уделяют особое внимание во время патрулирования. На этот раз в объективе внимания две категории водителей - водители грузовиков и автобусов, так что белорусским дальнобойщикам, колесящим по Европе, а также водителям рейсовых и туристических автобусов в ближайшую неделю следует быть на чеку.

[inf]По данным польского автомобильного портала Auto-swiat.pl, в феврале прошлого года в ходе аналогичной операции Truck & Bus Operations сотрудники дорожной полиции проверили почти четверть миллиона грузовиков и более 130 000 автобусов. Нарушения были выявлены у каждого третьего грузовика (35%) и каждого четырнадцатого автобуса (примерно 7%).[/inf]

Нынешняя совместная операция дорожной полиции европейских стран начнётся 17 ноября 2025 года и продлится до воскресенья, 23 ноября .

Кстати, это не последняя общеевропейская полицейская операция, запланированная Roadpol до конца 2025 года. С 15 по 21 декабря на дорогах европейских стран, включая соседние с Беларусью Польшу, Литву и Латвию, будут проверять водителей на признаки алкогольного или наркотического опьянения.

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