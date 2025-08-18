Под Брестом водитель разогнался до 175 км/ч. Сколько штрафа придется заплатить?

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Опубликовано: 18.08.2025 17:50 , Обновлено: 18.08.2025

ГАИ Бресткой области сообщила о "скоростном антирекордсмене". По их информации, водитель Audi несся по трассе 175 км/ч.

Инцидент произошел в Брестском районе на трассе М-1. Как сообщили сотрудники дорожной патрульной службы (ДПС), 23-летний водитель Audi» двигался со скоростью 175 км/ч, в то время как допустимая скорость не превышает 90 км/ч.

То есть, превышение составило не менее 85 км/ч.

Молодого человека оштрафовали на 336 рублей.

[infg]Напомним, в Беларуси штрафы за превышение скорости, согласностатье 18.12 Кодекса об административных правонарушениях, составляют:

10-20 км/ч: до 1 базовой величины (сейчас 42 рубля);

20-30 км/ч: 1-3 базовые (от 42 до 126 BYN)

30-40 км/ч: 3-10 базовых величин (от 126 до 420 BYN);

40 км/ч и более: 8-12 базовых величин (от 336 до 504 BYN).

При этом повторное нарушение в течение года: от 5 до 15 базовых величин (от 210 до 630 BYN) или лишение прав до 1 года. [/infg]

Ранее Telegraf.news писал, что власти Чехии решили поднять лимит максимально допустимой скорости на автомагистралях до рекордных 150 км/ч. Пока такие ограничения будут действовать лишь на небольшом отрезке, в экспериментальном порядке, но если эксперимент себя оправдает, страна может стать первой европейской страной с таким высоким потолком допустимой скорости.

В Чехии решили поднять лимит скорости до 150 км/ч — пока не везде