В Чехии решили поднять лимит скорости до 150 км/ч - пока не везде

Опубликовано: 18.08.2025 15:07 , Обновлено: 18.08.2025

Власти Чехии решили поднять лимит максимально допустимой скорости на автомагистралях до рекордных 150 км/ч. Пока такие ограничения будут действовать лишь на небольшом отрезке, в экспериментальном порядке, но если эксперимент себя оправдает, страна может стать первой европейской страной с таким высоким потолком допустимой скорости.

Гнать со скоростью 150 километров в час разрешат на 50-километровом участке трассы D3, соединяющей два города на юге Чехии - Табор и Ческе-Будеёвице. Местное Управление автомобильных дорог уже начало установку новых специальных знаков, передало чешское издание iROZHLAS.

Выглядеть новые знаки ограничения скорости будут весьма необычно: серое квадратное табло с вертикальными планками, на которых нарисован классический знак ограничения максимальной скорости, привычный и белорусским автомобилистам - белый круг с красной окантовкой и красными цифрами “150” внутри.

Такая необычная форма знака объясняется тем, что действовать максимальное скоростное ограничение будет не всегда, а лишь при хороших погодных условиях и благоприятной дорожной обстановке на автомагистрали.

Если вдруг пойдёт дождь или снег и увеличится риск заносов на скользкой дороге, серые плашечки на знаках с помощью автоматической системы, управляемой Национальным центром дорожной информации, будут перевёрнуты. В этом случае водители увидят просто серые табло и обязаны будут соблюдать стандартное ограничение скорости - в Чехии оно составляет 130 км/ч.

Таким же образом среагирует система и на аварию или затор на трассе, на припарковавшееся на обочине авто или на ремонтные работы. То есть разогнаться до 150 км/ч можно будет лишь при условии, что автомагистраль не слишком загружена.

По данным iROZHLAS, если эксперимент оправдает себя, чешские власти готовы применить такую практику и на других крупных автомагистралях, таких как D1 от Пршерова до Остравы и D11 в районе Градец-Кралове. Решение будет принято на основе анализа после завершения эксперимента на D3.

На реализацию проекта - приобретение, установку и эксплуатацию специальных сменных дорожных знаков - Управление дорог и автомагистралей Чехии планирует выделить порядка 2,5 млн крон.