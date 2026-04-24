Под Бобруйском пылевая буря спровоцировала ДТП на 5 машин

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Опубликовано: 24.04.2026 08:21 , Обновлено: 24.04.2026

Вчерашнее "оранжевое" предупреждение Белгидромета из-за оказалось не беспочвенным: сильный ветер по всей Беларуси натворил немало бед. Где-то коммунальщикам и сегодня приходится убирать поваленные деревья, где-то из-за обрывов на линиях электропередач десятки деревень и посёлков остались без света, а спасателям пришлось тушить вспыхнувшие по той же причине лесные пожары, а в одном из районов страны ветер спровоцировал мощную пылевую бурю, в которой произошло массовое ДТП.

Так, лесные пожары из-за обрыва линий электропередач, по данным Минлесхоза, за вчерашний день зафиксированы в Глусском лесхозе (сразу два случая) и в Лельчицком лесхозе.

“Благодаря оперативному реагированию сотрудников гослесоохраны не было допущено распространения огня”, - отчитались в ведомстве и поделились кадрами с мест ЧП.









А вот на трассе под Бобруйском избежать серьёзных последствий непогоды не удалось. Там сильный ветер устроил настоящую пылевую бурю, из-за чего видимость на дороге упала до минимума. Результат - массовое ДТП на пять автомобилей.

По данным Могилёвской областной ГАИ, инцидент произошёл на трассе Р-93 Могилёв-Бобруйск между Бобруйском и деревней Ясный лес. Помимо повреждённых авто есть пострадавшие среди людей - одному участнику ДТП потребовалась помощь врачей.

Кстати, в Госавтоинспекции в подобных погодных условиях просят водителей по возможности воздержаться от поездок, но если непогода (сильный дождь, туман, пылевая буря - любые атмосферные явления, снижающие видимость на дороге) застала вас в пути, нужно соблюдать все меры предосторожности: