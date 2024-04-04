Об этих 4 "секретных" функциях автомобильных зеркал знают не все. Как облегчат вождение?

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Опубликовано: 04.04.2024 13:57 , Обновлено: 04.04.2024

Каждый водитель прекрасно знает о важной функции автомобильных зеркал, без которых мы не смогли бы далеко уехать. Они особенно полезны при маневрировании и так же часто являются гарантией безопасности. Какие еще функции скрывают в себе автомобильные зеркала? Узнайте, как сделать себе жизнь проще.

Использование автомобильных зеркал часто помогает нам на дороге, но не все знают, как много можно увидеть в них. Убедившись, что у вас хороший обзор, вы сможете управлять автомобилем гораздо комфортнее, и на это стоит обращать внимание, особенно зимой или во время дождя. Если вы задаетесь вопросом, как еще можно использовать зеркала вашего автомобиля, эти четыре трюка для вас.

[info_b]Вы можете посмотреть видео, как работают эти трюки, в конце материала. [/info_b]

Парковка передом к бордюру

Парковаться не всегда так просто, как может показаться, а у молодых водителей с этим особенно много проблем. Благодаря боковым зеркалам, вы больше никогда не наедете на бордюр, так как легко узнаете расстояние между вашим автомобилем и краем бордюра.

Все, что вам нужно сделать, - это посмотреть в левое зеркало и, когда вы заметите, что его нижний край совпадает с бордюром, затормозить. Таким образом, вы всегда будете идеально парковаться, а также получите 10 см пространства перед своим автомобилем.

Выезд с парковки

Зеркала заднего вида также являются нашими друзьями при выезде с парковки. Если вы посмотрите в них, то сразу поймете, когда нужно поворачивать, чтобы не повредить свой или другой автомобиль.

Так, если зеркало находится на уровне фар другого автомобиля, смело выполняйте маневр.

Парковка задом

Еще один трюк, о котором знают немногие водители, связан с тем, чтобы смотреть в зеркала при движении задним ходом. Вы идеально припаркуетесь, если увидите угол парковочного места или гаража. Затем начните маневр, и вы увидите поймете, что автомобиль сам займет нужное положение, и вам не придется несколько раз поправлять его.

Зачем делить зеркало пополам?

Также эксперты утверждают, что автомобильные зеркала помогут вам без проблем влиться в поток машин или сменить полосу движения, если их разделить на правую и левую стороны. Это поможет вам избежать так называемых слепых зон и аварий, которые, особенно в начале движения, затрудняют оценку расстояния до приближающихся автомобилей.

Если у вас возникла такая проблема, посмотрите в зеркало, особенно в правую часть. Если в ней вы видите другой автомобиль, то быстро вливайтесь в поток, потому что он далеко.

С другой стороны, если он уже находится в левой части зеркала, подождите, пока он проедет, потому что он слишком близко. Это облегчит вам вождение, вы будете чувствовать себя увереннее и безопаснее за рулем и оцените незаметность автомобильных зеркал.

[info_b]Внимание! Здесь нужно учитывать важный нюанс — скорость вашего автомобиля и автомобиля позади вас. Если вы двигаетесь намного медленнее, то перестраиваться не стоит, даже если вы увидели транспортное средство в правой части зеркала.[/info_b]

Видео

Польский автоэксперт показал все эти четыре трюка на видео в TikTok.

Ранее Telegraf.news писал о рычажке (или кнопке) под салонным зеркалом заднего вида, который есть практически в каждой машине. Однако не все водители, особенно начинающие, знают, зачем он нужен. Некоторые просто не обращают на него внимание, а некоторые считают неподвижной частью зеркала. На самом деле эта функция может потенциально спасти вашу жизнь.

Зачем на зеркале заднего вида в авто нужен рычажок? Может спасти вам жизнь