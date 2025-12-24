В Беларуси трудности с работой сети зарядок для электромобилей Malanka

Опубликовано: 24.12.2025 16:11 , Обновлено: 24.12.2025

По всей Беларуси владельцы электромобилей столкнулись с отказом в работе зарядных станций сети Malanka. В службе поддержки «Белоруснефти», которой принадлежит сеть, подтвердили технические проблемы.

«Наблюдаются технические вопросы на стороне Malanka. В ближайшее время работа будет восстановлена», — заявили в службе клиентской поддержки «Белоруснефти».

Более подробная информация о причинах сбоя пока не сообщается.

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