В Беларуси трудности с работой сети зарядок для электромобилей Malanka
По всей Беларуси владельцы электромобилей столкнулись с отказом в работе зарядных станций сети Malanka. В службе поддержки «Белоруснефти», которой принадлежит сеть, подтвердили технические проблемы.
«Наблюдаются технические вопросы на стороне Malanka. В ближайшее время работа будет восстановлена», — заявили в службе клиентской поддержки «Белоруснефти».
Более подробная информация о причинах сбоя пока не сообщается.
В последние дни в Беларуси установилась характерная для зимы холодная погода. Остается неясным, могла ли она повлиять на работоспособность оборудования
Темы: #Авто #Беларусь #Белоруснефть