Платным парковкам Минска урезали график

Опубликовано: 06.02.2026 08:33 , Обновлено: 06.02.2026

В Минске скорректировали график работы платных парковок в центральных районах города, но самих платных парковок в ближайшее время станет больше. В планах оператора столичных парковок - прибавлять по 8-12 новых платных каждый квартал. При этом вскоре пообещали запустить специальное мобильное приложение, которое должно упростить водителям процесс оплаты.

Ряд решений об изменениях в работе платных парковок на днях были приняты на заседании в Мингорисполкоме. Как пояснил генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, график работы большинства платных парковок сократили на два часа. Взимать плату за парковку, как и прежде, будут начинать в 8:00, а вот бесплатная парковка будет начинаться не с 20:00, как раньше, а с 18:00.

По словам Зырянова, по такому графику - с 8:00 до 18:00 - будут работать практически все столичные парковки. Исключения сделали лишь для территории Верхнего города и улицы Замковой.

Кроме того, расширили зону парковочных абонементов . Теперь их можно оформить не только на открытых парковках во второй и третьей зонах, но и на закрытых парковках этих зон, а также на открытой парковке в первой зоне по улице Замковой.

Количество платных парковок в Минске в этом году также увеличится. Как сообщил директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов, каждый квартал планируется прирастать 8-12 новыми платными локациями. Самый крупный из них - парковка у «Чижовка-Арены», на 1,3 тыс. машино-мест. В результате, общее количество платных мест в Минске перевалит за 11 тысяч.

При этом пользоваться платными парковками скоро должно быть проще: уже к 1 марта городские власти пообещали водителям отдельное мобильное приложение . Планируется, что через него можно будет оплатить парковку, найти ближайшую парковочную зону и получить доступ к некоторым другим сервисам.

Напомним, прошлой осенью Мингорисполком утвердил тарифы на платную парковку в столице, а также размер своеобразного штрафа, который придётся платить тем, кто не захочет платить за стоянку в зоне платной парковки.

Мэрия Минска утвердила новые тарифы на платные парковки. Какой штраф за неоплату?