"Пересмотрите правила!" - В ГАИ показали, когда автобусам можно не уступать. Белорусы ответили

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Опубликовано: 08.05.2024 16:32 , Обновлено: 08.05.2024

Белорусы пожаловались в ГАИ на водителей автобусов и маршруток, которые при выезде с остановки маршрутного транспорта не уступают дорогу другим водителям. В ГАИ встали на сторону недовольных, объяснили, когда общественный транспорт не имеет преимущество и рассказали, какие штрафы могут грозить за подобные нарушения.

В эфире телеканала “Гродно Плюс” Андрей Цыдик, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома подробно разобрал два видеоролика из соцсетей, на которых показано, как пассажирские автобусы, отъезжая с остановочного пункта, движутся так, сложно у них есть преимущество перед идущими в соседней полосе автомобилями. Однако, как пояснил правоохранитель, такое преимущество у автобусов, троллейбусов и маршруток есть далеко не всегда.

Цыдик сослался на пункт 125 Правил дорожного движения (ПДД). Согласно этому пункту, в населенном пункте “водитель транспортного средства, движущегося по крайней правой полосе, должен уступить дорогу маршрутному транспортному средству, начинающему движение от обозначенного остановочного пункта, при его перестроении на крайнюю правую полосу движения”.

Однако, в показанных в роликах ситуациях автобусы, судя по дорожным знакам, уже находились в крайней правой полосе, поскольку остановка общественного транспорта на этих участках выполнена, по словам Цыдика, не в виде выделенного “кармана”, а по “открытому типу”. Поэтому, по его словам, никакого преимущества перед другими участниками дорожного движения у них нет.

Кого и на сколько оштрафуют в такой ситуации?

В ГАИ напомнили, что за создание аварийной обстановки по ч.12 статьи 18.13 КоАП водителю может грозить штраф от 5 до 20 базовых величин (то есть до 800 рублей сегодня) и даже лишение прав на срок до двух лет . В данном случае, такое наказание грозит водителям автобусов, не уступившим дорогу другому транспорту при выезде с остановки.

При этом Цыдик отметил, что автобусы относятся к габаритным и медлительным видам транспорта, по сравнению с легковыми, более манёвренными авто. И это, по словам правоохранителя, “накладывает на водителей одно обстоятельство”.

“Надо иногда быть немного вежливее - и одним, и другим, быть внимательнее к действиям друг друга”, - заявил Цыдик.

В комментариях под видео разбора данной ситуации, опубликованном на страничке гродненской милиции в TikTok, зрители разделились на два лагеря: одни заявили, что “автобусам и троллейбусам всегда нужно уступать”, даже если те нарушают ПДД, другие возмущались поведению водителей маршрутных транспортных средств, которые, по их словам, ведут себя на дорогах так, словно “считают, что им все вокруг должны или они одни на дороге”.

Кое-кто из зрителей и вовсе предложил изменить ПДД, чтобы сделать их “менее аварийноопасными”.

“Придумали аварийное правило движение, а теперь сами разгребаете!! Так же и со спешиванием!!! Пересмотрите свои “правила”!!!”, - эмоционально призвал ГАИ один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news рассказал о последствиях превышения допустимой скорости всего на 1 км/час, о которых рассказали в белорусской ГАИ. Там заявили, что такое незначительное превышение допустимой скорости увеличивает риск ДТП с летальным исходом на 4-5%. В комментариях под видео ГАИ разгорелась дискуссия о допустимых пределах превышения скорости, а инспекторам адресовали ещё с десяток вопросов о влиянии других аспектов движения на безопасность на белорусских дорогах.

В ГАИ рассказали, что будет, если поймали на превышении скорости всего на 1 км/час? Белорусы ответили