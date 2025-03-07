Патрули у магазинов и внимание шинам. В каких областях Беларуси ГАИ запланировала рейды с милицией в выходные?

Опубликовано: 07.03.2025 16:05 , Обновлено: 25.04.2025

В преддверии выходных региональные Госавтоинспекции рассказали о тематических и профилактических акциях, которые запланированы на ближайшие дни в разных областях Беларуси. Несмотря на праздник, в ГАИ решили не отказываться от "рейдов выходного дня". Журналисты Telegraf.news узнали, где и на что именно будут обращать особое внимание инспекторы на дорогах в ближайшие дни.

В Гродно инспекторы решили в ходе рейдов проверять технические неисправности автомобилей. Поскольку с 1 марта водителям разрешается переходить на летние шины, но погодные условия ещё не достаточно устойчивые, инспекторы решили проконтролировать, насколько хорошо автовладельцы подготовили свои машины к тёплому сезону.

Кстати, в ГАИ отметили, что обязанность водителей “переобуваться” на лето в законе не прописана, это лишь рекомендация ведомства “для безопасности, комфорта на дороге и экономии”.

“Пока можно не спешить и не “переобуваться”, но это лишь рекомендации. При смене покрышек нужно учитывать погодные условия, выпадение осадков”, – пояснил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Алексей Аниськевич, назвав “оптимальным” временем для замены шин период, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5-7°С.

В Минской области с 7 по 10 марта 2025 года объявили акцию под девизом “Трезвость – норма на дороге!” и пообещали вычислять водителей в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ, а также нетрезвых пешеходов.

[info_b]По данным областной ГАИ, только за первые 2 месяца этого года в регионе задержали 287 нетрезвых водителей и 1216 бесправников. Пьяные водители за это время успели спровоцировать как минимум 4 серьёзные аварии, в которых пострадали 5 человек.[/info_b]

Прямой угрозой безопасному дорожному движению в ГАИ назвали и нетрезвых пешеходов.

“Это, как правило, люди, ведущие асоциальный образ жизни, неработающие, неоднократно нарушавшие ПДД, злоупотребляющие спиртными напитками, в возрастной категории в основном 30-50 лет, почти всегда одетые в темную одежду, не обозначенные световозвращающими элементами в темное время суток. Кроме того, неадекватность нетрезвых пешеходов, их внезапный выход на проезжую часть и желание “полежать” на проезжей части заканчиваются летально”, - описали портрет среднестатистического нарушителя этой категории в УВД Минского облисполкома.

Для того, чтобы сделать тематические рейды более эффективными, правоохранители создали специальные рейдовые группы, в которые помимо сотрудников ГАИ вошли сотрудники служб милиции общественной безопасности. Свои патрули наряды милиции пообещали приблизить к торговым объектам, где можно приобрести спиртное (кафе, магазины, АЗС), а также увеселительным заведениям и местам массового отдыха. Особое внимание патрулированию пообещали уделить в вечернее и ночное время.

Такую же акцию в те же сроки - с 7 по 10 марта - начали в Гомельской области , где с начала года задержали 214 пьяных водителей и изъяли с проезжей части 884 пешехода и 74 велосипедиста в состоянии опьянения.

“Абсолютно все должны помнить, что недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя. Человек, позволяющий себе такую вольность, потенциально опасен для окружающих. Пешеходы и велосипедисты в нетрезвом состоянии несут не меньшую опасность на дороге, потому что невозможно предусмотреть их действий”, - подчеркнули в ГАИ.

Там также призвали белорусов “не оставаться равнодушными” и обязательно сообщать в милицию о водителях, которые пытаются сесть за руль в состоянии опьянения или о нетрезвом пешеходе или велосипедисте, замеченном на проезжей.

На Могилёвщине с 7 по 10 марта Госавтоинспекция также решила усилить контроль за дорожным движением, сделав акцент на пьяном вождении и нетрезвых пешеходах и автомобилистах. Именно эти нарушения, по словам инспекторов, чаще других провоцируют аварии с тяжкими последствиями.

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