Отменят ли в Беларуси обязательный техосмотр? И что будет с техосмотром для автомобилей-«старичков»?

Опубликовано: 18.12.2025 14:56 , Обновлено: 18.12.2025

В «Белтехосмотре» прокомментировали слухи о том, что в Беларуси вслед за Россией могут ввести запретительные меры для слишком старых автомобилей. В соседней стране активно обсуждают меры по спасению АвтоВАЗа и других местных производителей, столкнувшихся с серьёзным падением продаж.

В «Белтехосмотре» утверждают, что в нашей стране подход к старым автомобилям «принципиально отличается». Там заверили, что для «старичков» искусственных запретов не будет.

А изменятся ли правила прохождения техосмотра?

Напомним, что в России всерьёз обсуждают возможность запретить регистрацию автомобилей старше 30 лет, а для автомобилей в возрасте 15 лет и старше — ввести прохождение техосмотра каждые полгода.

Тем не менее в «Белтехосмотре» настаивают, что в Беларуси система выдачи «дазвола» зависит не столько от возраста, сколько от состояния.

«Вместо введения возрастных ограничений у нас применяется логичный подход к периодичности осмотра», — напомнили в «Белтехосмотре», уточнив, что «возрастные» требования всё-таки есть:

3 года — для автомобилей возрастом до 3 лет.

2 года — для автомобилей от 3 до 10 лет.

1 год — для автомобилей старше 10 лет.

В госорганизации сослались на Минтранс Беларуси и пообещали, что не планируют менять этот подход и на противоположный. Власти страны не рассматривают возможность отмены обязательного техосмотра.

«В Министерстве транспорта Беларуси подчёркивают, что инициативы по отмене или ослаблению техосмотра для возрастных автомобилей не поддерживаются. Основные причины — сохранение высокого уровня безопасности на дорогах и выполнение международных обязательств в рамках Таможенного союза, где техосмотр остаётся обязательным», — пояснили в «Белтехосмотре».

Впрочем, этот довод непонятен: та же Россия, одна из стран-членов и даже основательниц Таможенного союза, отменила обязательный техосмотр ещё в 2021 году. В соседней стране проходить технический осмотр необязательно легковым автомобилям и мотоциклам, принадлежащим физлицам и используемым только в личных целях.

Также в белорусской организации заверили, что не собираются вводить категорию «раритетных» авто, для которых требования к техническому состоянию более мягкие.

«Возраст автомобиля не даёт никаких привилегий — только определяет периодичность проверки. Главное — исправность», — настаивают в «Белтехосмотре».

Впрочем и в Беларуси случаи выдачи липовых “дазволов” встречаются. Прокуратура Могилёва направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей — инженера по техосмотру и его знакомого, которых обвинили в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

Так что наличие прохождения техосмотра не всегда гарантирует исправность машины. Да и как быть с теми случаями, когда техосмотр прошел, через месяц сломался - что в таком случае гарантирует обязательный техосмотр?

В Могилёве дошло до суда дело о «липовых» техосмотрах за 20 рублей