"Откажитесь от автомобилей!" - В Минске объявили красный уровень опасности

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Опубликовано: 09.01.2026 08:57 , Обновлено: 09.01.2026

Столичная Госавтоинспекция утром 9 января объявила красный уровень опасности из-за сильных снегопадов и штормового усиления ветра. Автовладельцев призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно - на дальние расстояния. В сложившихся условиях такие поездки могут быть небезопасными и, с учётом обстановки на дорогах, однозначно займут куда больше времени, чем вы планируете.

По данным Белгидромета, сложные погодные условия будут сохраняться по всей Беларуси ещё как минимум сутки, из-за чего ещё накануне вечером синоптики выпустили штормовое предупреждение.

По их прогнозу на 9 января, на большей части территории Беларуси весь день будет идти сильный снег, из-за метели на дорогах будут образовываться снежные заносы, а усугублять ситуацию будет порывистый ветер, скорость которого местами будет достигать штормовых значений 24 м/с (что в пересчёте равнозначно 86,4 км/ч).

В ГАИ в таких условиях ещё накануне вечером посоветовали по возможности отказаться от выезда в город на личном транспорте и отложить поездки на дальние расстояния.

Судя по утренним кадрам из столичного метро, многие к советам ГАИ прислушались, но это привело к столпотворению в подземке.

В самом метрополитене даже пришлось скорректировать график движения поездов, сократив интервал движения как в пиковые, так и в обычные часы работы на обеих линиях: