От 4,99% годовых. Ещё один белорусский банк начал выдавать льготные кредиты на Belgee

Опубликовано: 16.10.2025 08:34 , Обновлено: 16.10.2025

Белинвестбанк 15 октября объявил о возобновлении льготного кредитования автомобилей белорусского производства. Узнали, на какие модели Belgee белорусы могут оформить в банке кредит под 4,99% годовых и как долго длится льготный период.

Автокредит Белинвестбанк предлагает белорусам на срок до 10 лет. Грейс-период, когда ставка по кредиту минимальна - всего 4,99%, длится первые3 года (36 месяцев). После окончания этого льготного периода ставка утроится - до 16,45%.

Что касается максимальной суммы, на которую банк готов прокредитовать новое авто, то она будет зависеть от двух факторов - от кредитоспособности заявителя и выбранной им модели авто:

до 100% стоимости банк готов оплатить модель Belgee S50,

Belgee Х70 - до 75% от стоимости,

Belgee Х50 и Х80 - до 60% от стоимости.

Если сумма кредита не превышает 50 тыс. рублей, банк его выдаст без всякого залога и поручителей, для получения большей суммы придётся обзавестись поручителем или оформить покупаемое авто в залог. В последнем случае покупателю также придётся за собственные деньги сразу же оформить страховку по системе “полное АВТО КАСКО” - она будет обязательным условием кредитования на весь срок действия договора.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом стало известно, что завод “БЕЛДЖИ” в Борисове, который выпускает автомобили марки Geely и Belgee, отказался от серийного производства модели BELGEE eX50, которая позиционировалась производителем как “первый белорусский электромобиль”. Директор предприятия Геннадий Свидерский назвал запуск этой серии “слишком дорогим” и рассказал, какие автоновинки в ближайшее время всё же стоит ждать белорусам.

«БЕЛДЖИ» отказался от выпуска «слишком дорогого» первого белорусского электромобиля