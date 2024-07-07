"Осторожно подходите" - В МЧС Беларуси назвали правила поведения для очевидцев ДТП

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Опубликовано: 07.07.2024 15:21 , Обновлено: 07.07.2024

Интенсивное движение, жара, спешка - всё это и не только может стать причиной возникновения дорожных происшествий. Обстоятельства таких инцидентов могут быть самыми разными и нередко людьми, которые реагируют на произошедшее быстрее остальных и оказывают первую помощь становятся очевидцы ДТП. МЧС Беларуси рассказало, как вести себя белорусам, ставшим свидетелями дорожного происшествия на дороге.

В рубрике “вопросы от подписчиков” в телеграм-канале “МЧС Беларуси” появилось руководство c рекомендациями для очевидцев ДТП. Что нужно делать, став свидетелем дорожного происшествия?

В первую очередь необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Примите меры по предупреждению других несчастных случаев. В частности, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Если в ДТП пострадали люди необходимо позвонить по телефону 101 или 112.

Осторожно подходите к поврежденному транспортному средству: на земле могут быть разлиты технические жидкости, лежать осколки стекла и отлетевшие детали.

Эвакуировать в первую очередь нужно людей, получивших наименьшие травмы.

“Подойдите к пострадавшему человеку, посмотрите, находится ли он в сознании, проверьте пульс и дыхание. Пульс легче всего прощупывается на запястье и на сонной артерии, дыхание можно проверить, наклонившись низко к лицу пострадавшего или посмотрев на его грудную клетку. Если есть подозрение, что у пострадавшего перелом позвоночника или шеи, то вытаскивать его из автомобиля до прибытия профессиональной помощи нельзя, единственное исключение – угроза возгорания автомобиля”, - рассказали в МЧС.

Если машина горит, то вытаскивать пострадавших нужно, лишь будучи уверенным в том, что справитесь с этим. Если нет, то подходить к автомобилю близко не стоит: он может взорваться, предупредили в ведомстве.

Также в МЧС напомнили, что в любом транспортном средстве есть аптечка для оказания первой помощи.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с приходом в Беларусь аномально высоких температур количество ДТП на дорогах увеличивается, отметили в МВД Беларуси. Телеграм-канал ведомственного издания “На страже” опубликовал чек-лист “Водителям в жару”, который напомнил, что следует делать, а чего нельзя допускать при пользовании автомобилем в жаркую погоду.

В ГАИ «запретили» белорусам заправлять полный бак и включать кондиционер на самой низкой температуре. Что произошло?