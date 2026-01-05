«Остановят через какое-то расстояние» - Глава ГАИ Беларуси объяснил, почему инспекторов на дорогах стало «меньше»

Опубликовано: 05.01.2026 07:44 , Обновлено: 05.01.2026

Вам показалось, что в праздничные дни инспекторов ГАИ на дорогах стало меньше? Вам, действительно, показалась. Сотрудники ведомства мониторили обстановку на дорогах круглосуточно, а патрулей в праздники вывели на дороги больше обычного. Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков объяснил, почему это могли не заметить рядовые автомобилисты.

По словам Ротченкова, это связано с выбранными методами мониторинга в праздничные и выходные дни. Многих инспекторов поставили вести скрытый и смешанный контроль, при котором они остаются незаметными для водителей.

“Когда участники дорожного движения проезжают участок улично-дорожной сети и вроде бы не видят их - это хорошо, значит водители не нарушают. Но если они нарушат, то, возможно, через какое-то расстояние их остановят сотрудники и предъявят правонарушение, которое совершали ранее”, - пояснил в эфире гостелеканала СТВ глава Госавтоинспекции.

Он пояснил, что поскольку сотрудники ГАИ применяются “разные формы и методы”, автомобилистам “может казаться, что сотрудников ГАИ на дорогах меньше”. “Но на самом деле это не так”, - заверил Ротченков, подчеркнув, что сотрудников ГАИ в эти дни на дорогах работает “больше, чем обычно”.

По его словам, пристальное внимание в эти дни инспекторы уделяют не только нарушениям ПДД, но и работе спецтехники дорожных служб, которые также работают в круглосуточном режиме из-за непростых погодных условий. Как пояснил Ротченков, инспекторы выявляют самые напряжённые участки дорог и передают информацию об этом дорожным и коммунальным службам, чтобы те уделили внимание - очистили и обработали противогололёдными средствам - этим участкам в первую очередь.

Призвал Ротченков передвать такую информацию в ГАИ и самих водителей.

“Неисправный автомобиль, не могут выехать - мы всех призываем обращаться по звонку в 102, сообщать о неудовлетворительных условиях дороги, где они есть, чтобы мы могли быстрее и оперативнее реагировать на эту обстановку”, - призвал начальник ГАИ.

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