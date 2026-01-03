Как в 2026 году будут списывать штрафы прямо с карт белорусов

Опубликовано: 03.01.2026 19:49 , Обновлено: 03.01.2026

В Беларуси с началом 2026 года вступило в силу новое законодательство, которое позволяет списывать штрафы за ПДД прямо с банковских карт.

Закон № 87-З “Об изменении законов по вопросам исполнительного производства” упростил взыскание денежных средств с нарушителей. Речь идёт о штрафах за нарушения, зафиксированные камерами фотофиксации.

Согласно новому порядку, теперь штраф могут списать с банковского счёта или карты должника без возбуждения полноценного исполнительного производства. Но для этого должны вместе сойтись два условия:

Сумма задолженности не превышает 20 базовых величин (на сегодня это 900 рублей); В отношении должника нет других исполнительных производств, связанных с денежными взысканиями.

В то же время, проштрафившемуся дадут время расплатиться — в течение двух месяцев долг можно погасить добровольно. Однако за просрочку предусмотрен принудительный сбор — 10% от суммы долга, но не менее 0,5 базовой величины (22,5 рубля).