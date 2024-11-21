«Он сам в шоке!» - В TikTok показали, как легковушка неслась по встречной в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 21.11.2024 10:52 , Обновлено: 21.11.2024

В TikTok появилось видео, снятое на одной из оживлённых улиц в Минске. На нём показано, как легковушка по непонятной причине ехала против движения автомобильного потока.

Судя по кадрам, инцидент произошёл в районе столичной улицы Кальварийской. Полосы встречного движения там разграничены конструктивной разделительной полосой с металлическим ограждением, поэтому чтобы перестроиться на свою полосу водителю необходимо было доехать до разрыва полосы. На некоторых центральных улицах белоруской столицы таких разрывов не много и чаще всего свернуть можно лишь на ближайшем перекрёстке.

Впрочем, ни автору ролика, ни комментаторам было непонятно, что мешало водителю, упорно несущемуся навстречу идущим на него автомобилям, просто развернуться и поехать в противоположном направлении, но с соблюдением требований Правил дорожного движения.

Комментаторы под видео накидали с десяток оправданий водителю, выехавшему на встречку и продолжившему движение вопреки ПДД и здравому смыслу. Кто-то предположил, что за рулём англичанин или японец, или индус, привыкший к левостороннему движению, кто-то - что водитель “торопился в ГАИ - права отдавать”.

“Белорусы всегда едут вперёд! Если надо назад - они разворачиваются и едут вперёд!” - в шутку заметил один из зрителей.

Резюмировал все версии автор следующего комментария, ответившего на исходный вопрос автора ролика о том, почему водитель просто изначально не развернулся, осознав свою ошибку:

“Патамушта, он сам в шоке!..”.

Ранее Telegraf.news рассказал о случае, произошедшем в начале лета в Гомельской области. Там ГАИ лишила прав двух водителей, изучив видео из интернета и с камер видеонаблюдения. Как рассказали в ведомстве, водителей привлекли к административной ответственности за “опасные маневры”.

В Гомеле ГАИ лишила двух водителей прав, отследив по видео из интернета. Что они сделали?