Одну из центральных улиц Минска пообещали перекрыть на 4 часа. В ГАИ дали схему объезда

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Опубликовано: 18.05.2024 10:04 , Обновлено: 18.05.2024

Одну из улиц в самом центре Минска днём в субботу, 18 мая, решили закрыть для всех транспортных средств на четыре часа. В столичной ГАИ предупредили, что с 13:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улице Кирова от улицы Свердлова до улицы Ленина. Инспекторы заранее поделились схемой объезда временно перекрытого участка.

Объезжать перекрытую улицу Кирова в ГАИ предложили водителям по улицам Ульяновской, Карла Маркса и проспекту Независимости.

Схема объезда улицы Кирова 18 мая

В ГАИ пояснили, что временные ограничения понадобились в связи с мультиспортивным турниром, который организовали для участников военно-патриотических клубов Минска. Он должен пройти в эти выходные под девизом “Будущее за нами” и будет посвященн 80-летию образования ГУВД Мингорисполкома.

В связи с ограничениями ГАИ настоятельно призвала водителей отказаться от поездок центр Минска на личном авто в это время, а на праздничные мероприятия добираться на общественном транспорте.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 16 по 19 мая ГАИ Минска решила провести совместные с милицией общественной безопасности (МОБ) «профилактические мероприятия» на дорогах столицы, а из-за репетиций праздничного парада пообещали каждые вторник и четверг в определённых районах столицы вводить временные ограничения на движение всех видов транспорта — для обеспечения проезда колонн военной техники.

Каждый вторник и четверг. Минобороны предупредило об ограничении движения в Минске из-за колонн военной техники. Где именно?