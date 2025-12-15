Один из вузов Беларуси решил включить получение водительских прав в учебный план

Опубликовано: 15.12.2025 13:43 , Обновлено: 15.12.2025

Получить водительские права без обучения в автошколе вскоре смогут студенты одного из белорусских университетов. Получение водительского удостоверения пообещало включить в учебный план руководство Белорусского государственного технологического университета (БГТУ).

Включить обучение вождению в качестве отдельной учебной дисциплины руководству БГТУ предложил министр лесного хозяйства Александр Кулик на прошедшем на днях стратегическом совещании в вузе по подготовке кадров для лесного комплекса Беларуси. Глава профильного ведомства потребовал корректировки образовательных программ вуза, сместив акцент на практическую часть обучения и спецдисциплины, которые понадобятся молодым специалистам с первых же дней работы.

Именно для того, чтобы повысить “мобильность и эффективность” выпускников Кулик предложил сделать так, чтобы студенты по окончании университета уже имели в кармане водительские права. Этот вопрос руководство вуза поставило в ряд своих приоритетных задач.

Как сообщили в пресс-службе вуза, получение водительского удостоверения будет включено в учебный план профильных факультетов (впрочем, точные сроки корректировки учебных планов пока не уточняются).

Кроме того, уже в 2026 году два факультета вуза - лесохозяйственный факультет и факультет лесной инженерии - планируют перевести на дуальную форму обучения. Она предполагает обучение в формате “учеба + работа”, при котором теоретическое обучение в колледже, техникуме или вузе сочетается с практической работой “в полях” - на предприятии-партнере.

Для этого учебные планы факультетов пересмотрят, расширив практику и урезав дисциплины, не имеющих прямого отношения к профилю. В разработке конкретных учебных планов смогут участвовать и те предприятия, на которых будущим выпускникам предстоит работать - чтобы формировать у молодых специалистов конкретные, нужные производству навыки.

Самим студентам предложенная вузом дуальная форма обучения даёт дополнительный бонус - зарплату за практику, а также более плавную адаптацию к будущему рабочему месту и постепенное вливание в корпоративную культуру.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с этой весны получать права на некоторые категории транспортных средств в Беларуси разрешили ещё до совершеннолетия. Речь идёт о самоходных машинах сельскохозяйственного назначения, а также колесных тракторов с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как «Беларус-1221»). На них права теперь выдают с 17 лет.

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