Очередь на въезд в Польшу из Беларуси выросла почти до 2,5 тыс. авто

Опубликовано: 07.08.2025 12:03 , Обновлено: 07.08.2025

В преддверии выходных существенно увеличились очереди на границе Беларуси со странами Европейского союза. По состоянию утро 7 августа, на границе скопилось почти 4200 транспортных средств, а самой напряжённой с точки зрения водителей легковых авто обстановка остаётся на границе с Польшей.

Согласно официальным данным Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси, сейчас въезда в Польшу дожидаются 2 495 легковушек. Эта цифра не прекращает расти уже неделю: в прошлый четверг на границе Беларуси и Польши въезда в ЕС дожидались всего 1300 легковушек, то есть очередь за неделю не только не “рассосалась”, но и увеличилась - почти в 2 раза.

В ГПК упрекнули контрольные службы единственного открытого для легковых авто пункта пропуска “Тересполь” (сопредельный белорусскому “Бресту”) в невыполнении суточной “нормы” пропуска авто. По их данным, за минувшие сутки границу прошли лишь 38% легковушек от “нормы” (как рассчитывается эта норма и ориентируются ли на неё польские пограничники, в белорусском ведомстве не уточнили).

Непростой остаётся и ситуация для большегрузов на этом и других участках границы Беларуси с ЕС. По состоянию на 10:00 7 августа, в очереди на выезд из Республики дожидаются порядка 1 450 фур. Медленнее всего, по данным ГПК, идёт процесс в литовском “Мядининкае” (“Каменный Лог”).

Ранее Telegraf.news рассказал, что представляет собой “неритмичность приёма” легковых авто, в которых белорусские пограничники периодически упрекают польские контролирующие службы.

Польша приостановила пропуск легковых авто на границе с Беларусью? Что говорят в ГТК