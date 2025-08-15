Белорусские таможенники предупредили о 5-дневных очередях на выезд в Польшу

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Опубликовано: 15.08.2025 10:29 , Обновлено: 15.08.2025

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК), очередь легковых авто и пассажирских автобусов на границе с Польшей за сутки выросла на 14%. В преддверии выходных въезда в соседнюю страну дожидается 3650 легковушек и 80 автобусов. По данным белорусского Таможенного комитета, ждать пересечения границы людям в очередях придётся в течении 4-5 суток.

Самая напряжённая обстановка с очередями на границе со странами Евросоюза по-прежнему складывается на погранпереходе “Брест” (пограничный польский “Тересполь”). Именно здесь количество легковых авто, ожидающих выезда из Республики, за сутки выросло на 11%: если ещё вчера в электронной очереди было зарегистрировано 3200 машин, то сегодня по состоянию на 10:00 - уже 3650 легковушек . Очередь из автобусов и вовсе за сутки выросла почти двое - с 45 до 80 автобусов .

Скриншот с сайта ГПК РБ

Практически неизменной осталась и очередь на границе с Литвой: в пункте пропуска “Каменный Лог” по состоянию на 10:00 на выезде скопилось170 легковушек и 360 грузовиков, в “Беняконях” – 100 легковушек и 420 грузовиков.









Свободен проезд для легковых авто лишь латвийский участок границы.

В ГТК причиной очередей на границе с Польшей назвали “очень плохую работу сопредельной стороны”.

“Последние сутки польские контролирующие службы из пункта пропуска “Тересполь” (сопредельный белорусский - “Брест”) практически отказывались работать. Вчера, с 18:00 до 21:00 они не приняли ни одного автомобиля, а в течение шести часов ночью - ни одного автобуса. Всего за ночную смену поляки оформили лишь 88 легковых авто и 10 автобусов, а имеющиеся возможности позволяют принять за такое время в десять раз больше”, - пожаловались белорусские таможенники.

По данным ведомства, ждать прибытия на белорусскую границу в такой сложной, по оценке ГТК, ситуации зарегистрировавшимся в электронной очереди придётся не менее 4-5 суток .

Ранее Telegraf.news рассказал, что Госпогранкомитет Беларуси 14 августа назвал очереди на границе с Польшей “антирекордом”.

ГПК обвинил Польшу в «антирекорде» по пропуску авто из Беларуси через границу