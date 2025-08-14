ГПК обвинил Польшу в "антирекорде" по пропуску авто из Беларуси через границу
Госпогранкомитет Беларуси заявил, что 14 августа в очереди на границе с Польшей находятся 3200 легковых автомобилей, и назвал это "антирекордом".
Так, поданным ГПК, перед погранпереходом Тересполь (Брест) скопились 3200 машин и 45 автобусов.
“Сопредельная сторона [Польша] за сутки приняла на свою территорию лишь 34% авто от нормы”, — заявили в комитете.
“Сопредельные пункты пропуска приняли из Беларуси 57% и 75% легковушек от нормы соответственно”, — сказано в сообщении ГПК.
Ранее Telegraf.news писал, что в Латвии подготовили законопроект о запрете пересечения границы с Беларусью нерегулярными автобусами.
Минтранс Латвии предложил запретить нерегулярное автобусное сообщение с Беларусью