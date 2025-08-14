ГПК обвинил Польшу в "антирекорде" по пропуску авто из Беларуси через границу

Опубликовано: 14.08.2025 11:48 , Обновлено: 14.08.2025

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что 14 августа в очереди на границе с Польшей находятся 3200 легковых автомобилей, и назвал это "антирекордом".

Так, поданным ГПК, перед погранпереходом Тересполь (Брест) скопились 3200 машин и 45 автобусов.

“Сопредельная сторона [Польша] за сутки приняла на свою территорию лишь 34% авто от нормы”, — заявили в комитете.

“Сопредельные пункты пропуска приняли из Беларуси 57% и 75% легковушек от нормы соответственно”, — сказано в сообщении ГПК.

Ранее Telegraf.news писал, что в Латвии подготовили законопроект о запрете пересечения границы с Беларусью нерегулярными автобусами.

Минтранс Латвии предложил запретить нерегулярное автобусное сообщение с Беларусью