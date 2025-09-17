"Объясните 3 фото" - ГАИ показала белорусам, где велосипедистам можно не спешиваться. Но вопросы всё равно возникли

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Опубликовано: 17.09.2025 15:17 , Обновлено: 17.09.2025

В официальном TikTok-аккаунте белорусской Госавтоинспекции опубликовали видео, в котором наглядно, на конкретных примерах показали, где по обновлённым Правилам дорожного движения теперь нужно (или не нужно) спешиваться велосипедистам. Несмотря на всю наглядность, у зрителей всё равно возникли вопросы.

Чтобы лучше разобраться в новых правилах, в ГАИ подобрали серию фотографий с конкретными ситуациями, с разными дорожными условиями, с которыми могут столкнуться белорусские велосипедисты в любых городах страны. В ГАИ предложили зрителям “изучить и запомнить” по наглядным карточкам, где спешиваться не обязательно, а где за проезд дороги, не спешиваясь, можно схлопотать штраф.

Как известно, всё зависит от того, как именно организовано движение по пешеходному переходу на данном конкретном участке - есть ли светофор или только “зебра”, стоит ли отдельный светофор для велосипедистов или хотя бы дублирующая его табличка, выделен ли для велосипедистов отдельный велопереезд. Условий и оговорок, действительно, много, и прежде чем сесть за руль двухколёсного, нужно как следует разобраться в вопросе. Иначе из-за постоянных спешиваний на переходах лёгкая велопрогулка точно превратится в силовую тренировку.

Впрочем, даже уличная визуализация и конкретные указатели от ГАИ, как выяснилось, далеко не для всех прояснили ситуацию.

Так, у некоторых зрителей возникли сложности с новой табличкой, которой пока нет в ПДД, но которую уже начали устанавливать на переходах с активным движением велосипедистов. Она по своей сути заменяет трёхсекционный велосветофор, при наличии которого по правилам на переходе можно не спешиваться. Судя по комментариям, некоторые эту табличку просто не замечают, равно как и выделенную полосу для велосипедистов - так называемый велопереезд.

“Я на дороге не смогла разгадать, какая полоса для велосипеда, а какая для пешехода”, - призналась одна из зрительниц.

Но больше всего вопросов возникло к третьему фото, причём как со стороны велосипедистов, так и автомобилистов.

“Объясните 3 фото”, - потребовал один из зрителей. Судя по картинке, речь о выезде с прилегающей территории. В этом случае велосипедист может не спешиваться, но обязан уступить дорогу выезжающим автомобилям. Это правило некоторые автомобилисты посчитали потенциально опасным для всех участников дорожного движения.

“Не путайте людей: на третьем фото наоборот лучше спешиваться. Я как водитель говорю, если он будет там пролетать, я могу его не заметить. Пусть спешиваются везде это будет намного безопаснее”, - потребовал один из них.

Некоторые комментаторы и вовсе посчитали любые объяснения новых ПДД бессмысленными.

“Абы что. Должно быть предельно ясно и просто, а не думать, вспоминать. На 100 м пути можно 5 раз слезать-залезать. Водитель автомобиля не спешивается же нигде. Инфраструктуру надо приводить в порядок, а не правила”, - категорично заявил один из комментаторов.

Другой, удивившись такому большому количеству вопросов, оставшихся после разъяснений ГАИ, предложил пойти по другому пути, более радикальному:

“Чтобы не было вопросов, как вариант, ввести водительское удостоверение для велосипедистов. С изучением ПДД и сдачей экзамена в ГАИ”, - предложил зритель.

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков, разъясняя новые правила для велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности, пообещал, что к следующему велосезону в стране станет «на порядок больше» специальных велосветофоров, позволяющих пересекать дорогу без спешивания.

Начальник ГАИ пообещал белорусским велосипедистам больше светофоров, где можно не спешиваться