Областные ГАИ начали рейды выходного дня. Где в Беларуси отработают скорость, а где привлекут Транспортную инспекцию?

Опубликовано: 10.10.2025 11:34 , Обновлено: 10.10.2025

Госавтоинспекции белорусских регионов определились с тематическими контрольно-профилактическими мероприятиями на выходные. Традиционно рейды выходного дня инспекторы начинают ещё в пятницу. Узнали, в каких областях решили в ближайшие дни тщательнее следить за соблюдением скоростного режима, а где инспекторы решили устроить совместные рейды с Транспортной инспекцией или с сотрудниками БелЖД.

На Минщине - рейды с БелЖД

Совместные рейды с представителями Белорусской железной дороги (БелЖД) анонсировала ГАИ Минской области. Там в течение ближайших 4 дней - с 10 по 13 октября - будут следить за обстановкой на ж/д переездах. Контролировать будут и пешеходов, и водителей. Последним в ГАИ дали несколько полезных советов в преддверии рейдов:

строго соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров и при загоревшемся красном без промедления останавливаться;

перед ж/д переездом обязательно убедиться в отсутствии приближающегося поезда, даже если шлагбаум открыт;

обгонять другие транспортные средства запрещается не только непосредственно на ж/д переезде, но и за 100 метров до него,

останавливаться запрещается как на самих переездах, так и за 50 метров по обе стороны от них;

не подъезжать слишком близко к рельсам;

не использовать мобильные телефоны и прочие гаджеты во время движения, особенно вблизи переездов, сохраняя полную сосредоточенность во время движения.

На Могилёвщине - рейды с Транспортной инспекцией

Могилёвская областная ГАИ также решила устроить в выходные совместные рейды, но уже в коллегами из Транспортной инспекции. Рейдовые мероприятия начались задолго до выходных, но продлятся ещё три дня - до 12 октября, так что водителям такси следует сохранять бдительность.

Проверять будут не только соблюдение правил перевозки пассажиров в такси, но и требований прочих Правил дорожного движения. В частности, особое внимание пообещали уделить опасным маневрам.

“Всегда думайте не только о своей безопасности, но и о людях, которые доверили вам жизнь”, - призвали водителей такси в ГАИ.

“Безопасная область”на Витебщине

Витебская областная ГАИ объявила на выходные профилактическое мероприятие”Безопасная область”: в сегодняшнего дня вплоть до воскресенья, 12 октября, инспекторы планируют “отрабатывать” региональные трассы. Основные моменты, на которые будут обращать внимание сотрудники ГАИ:

выезд на полосу встречного движения,

превышение скорости,

вождение в нетрезвом виде и водителей без прав.

Не обойдут вниманием и пешеходов. В ГАИ пообещали обращать внимание на их физическое состояние, а в тёмное время суток - на наличие световозвращающих элементов на их одежде.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с наступление осени и сезона дождей в Госавтоинспекции предупредили пешеходов, чтобы те не выходили на проезжую часть, в том числе на пешеходные переходы, “не убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться”.

ГАИ «запретила» белорусам выходить на пешеходные переходы в этих случаях. Водителей попросили включать аварийку