Об этой скрытой функции в бардачке авто знают не все. Зачем особенно нужна летом?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.06.2024 14:04 , Обновлено: 12.06.2024

В некоторых автомобилях в бардачке (перчаточном отсеке) находится потайное колесико с символом снежинки (звездочки). Оно активирует очень полезную функцию, особенно летом. Проверьте, есть ли такое у вас. Что это?

Современные автомобили оснащены таким количеством опций, что людям, мало интересующимся этим, требуется много времени, чтобы разобраться во всех них. Достаточно сказать, что некоторым так и не удается обнаружить все удобства в автомобиле, особенно когда они очень хорошо спрятаны или когда им даже в голову не приходит, что в машине может быть что-то подобное.

Но, оказывается, полезные функции можно найти даже в таком простом предмете, как бардачок в передней части автомобиля. В некоторых автомобилях есть необычный переключатель со значком снежинки (звездочки/нуля). Иногда он расположен в бардачке или в другом незаметном месте, поэтому владельцы могут не знать о его существовании. Но он играет важную роль в обеспечении комфорта в автомобиле. Для чего же нужен этот загадочный переключатель со снежинкой?

Колесико со снежинкой в бардачке. Для чего оно нужно?

Хотя мы привыкли возить в переднем отделении автомобиля бумаги, тряпки и разные мелкие предметы, на самом деле бардачок может выполнять роль небольшого холодильника. Именно для этого и нужно колесико со снежинкой - чтобы включить специальный режим.

Дело в том, что в некоторых автомобилях воздуховоды подведены не только к дефлекторам, но и к бардачку.

Фото: avtomotor24.site

Если рычажок стоит на ноле, то подача воздуха в отсек закрыта. Как только вы переведете на снежинку, в бардачок начнет поступать холодный поток, что позволит охлаждать в нем продукты и напитки.

[info_b]Средняя температура охлаждения — +10…+15°C.[/info_b]

Фото: family-auto.ru

Это особенно полезно летом. Не нужно время от времени заезжать на заправку или возить с собой термосумку и пакеты со льдом, ведь холодная вода или сок всегда будут под рукой.

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