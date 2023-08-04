Что скрывается под этой заглушкой в автомобилях? Даже не все опытные водители знают

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.08.2023 15:42 , Обновлено: 04.08.2023

В автомобиле скрывается множество секретных мест, на которые многие не обращают внимания. Одно из них — таинственная заглушка на бампере. Даже не все опытные водители знают, для чего она предназначена, а ведь в аварийных ситуациях это бывает крайне важным.

Заглушка, а точнее, то, что за ней находится, пригодится в экстренной ситуации, когда наш автомобиль откажется работать. Она есть практически в каждой машине, как в передней, так и в задней его части. Это маленький, но очень важный элемент.

Крышечка может иметь различную форму в зависимости от модели автомобиля. Оказывается, она скрывает резьбу, в которую ввинчивается буксировочная проушина, входящая в комплект инструмента, поставляемого с автомобилем. Если автомобиль сломается, мы сможем легко присоединить трос, чтобы потянуть неисправную машину.

Буксировочная проушина

Добраться до резьбы очень просто, обычно для этого нужно слегка поддеть заглушку рычагом. Можно попробовать руками, но плоская отвертка или гаечный ключ подойдут не хуже. Крышка обычно подвешивается на пластиковом ремешке, чтобы она не потерялась.

Закручивать буксировочную проушину нужно крепко, чтобы ничего не отломилось во время буксировки. Лучше перепроверить что-то и сделать проверку на прочность, чем устроить настоящую катастрофу на оживленной дороге.

Кстати, в зависимости от модели, года выпуска или марки автомобиля буксировочная резьба будет разной. Некоторые автопроизводители отказались от идеи использовать заглушку и соединяют резьбу с балкой на видном месте.

Наверное, некоторые водители считают это элементарным фактом, но достаточно много людей используют свои автомобили только в транспортных целях и оставляют все технические диковинки специалистам. Тем не менее стоит знать, где можно найти буксировочную проушину.

Как ранее писал Телеграф, автомобильные эксперты предупредили, что водителей о том, что некоторые лайфхаки, популярные в TikTok, могут привести к ущербу на сотни долларов.

В TikTok появились лайфхаки, которые могут убить ваше авто. Эксперты рассказали, что с ними не так