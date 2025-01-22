Немецкие эксперты назвали 10 самых надёжных и самых ломающихся б/у автомобилей

Опубликовано: 22.01.2025 11:15 , Обновлено: 22.01.2025

Немецкая ассоциация технического надзора (TÜV) опубликовала свой ежегодный рейтинг надёжности автомобилей TÜV Report 2025. Отчёт основан на результатах почти 10,2 миллиона техосмотров, проведённых в Германии с июля 2023 по июнь 2024 года, и даёт представление о надёжности подержанных автомобилей на европейском рынке.

По утверждению специалистов, каждый пятый автомобиль в Германии не прошёл техосмотр с первого раза из-за серьёзных или опасных дефектов, сообщил специализированный портал Car Recalls.

Причём чем старше автомобиль, тем выше вероятность поломок. Так, среди машин в возрасте от 12 до 13 лет проблемы выявляются у 28,1% авто, в то время как у 2-3 летних — лишь у 6,4%.

Более 15 тысяч автомобилей в Германии сняли с дорог в отчётном периоде из-за неисправностей, представляющих опасность, в основном связанных с тормозами, рулевым управлением или коррозией.

Абсолютным лидером надёжности среди всех возрастных категорий стал Honda Jazz (2021-2022 г. в.) с показателем дефектов всего 2,4%.

Интересно, что спортивный Porsche 911 Carrera неизменно продемонстрировал высокие показатели надёжности во всех возрастных категориях, становясь одним из лучших авто в каждой из них. А вот электромобиль Tesla Model 3 оказался в числе аутсайдеров как среди 2-3 летних (14,2% дефектов), так и среди 4-5 летних авто (19,7%).

Некоторые модели Skoda, Volkswagen, BMW, Opel и Ford также попали в антирейтинг в разных возрастных категориях. Марка Dacia традиционно продемонстрировала низкие показатели надёжности, особенно среди подержанных автомобилей старше 6 лет.

В отчёте TÜV Report 2025 автомобили разделены на шесть возрастных категорий. Ниже приведены лидеры и аутсайдеры в каждой из них:

2-3 года (2021-2022 г. в.): Лучшие: Honda Jazz (2,4%), VW Golf Sportsvan (2,5%), Audi Q2/Porsche 911 Carrera (2,6%).

Худшие: Tesla Model 3 (14,2%), Ford Mondeo (13,2%), Škoda Scala (11,8%). 4-5 лет (2019-2020 г. в.):

Лучшие: Porsche 911 Carrera (3,1%), VW Golf Sportsvan (3,6%), VW T-Roc (4,0%).

Худшие: Tesla Model 3 (19,7%), VW Sharan (18,5%), BMW 5/6 (17,7%). 6-7 лет (2017-2018 г. в.):

Лучшие: Porsche 911 Carrera (3,1%), VW T-Roc (6,0%), Mazda CX-3 (6,6%).

Худшие: Dacia Dokker (26,5%), Dacia Duster (24,3%), BMW 5/6 (23,6%). 8-9 лет (2015-2016 г. в.):

Лучшие: Porsche 911 Carrera (4,0%), VW Golf Sportsvan (10,0%), Mazda 2 (10,6%).

Худшие: Dacia Dokker (30,9%), Dacia Duster (29,7%), Dacia Sandero (28,6%). 10-11 лет (2013-2014 г. в.):

Лучшие: Porsche 911 Carrera (5,6%), Mercedes-Benz A-Class (14,7%), Mercedes-Benz B-Class (14,8%).

Худшие: Dacia Logan (39,6%), Dacia Duster (34,1%), Renault Twingo (33,0%). 12-13 лет (2011-2012 г. в.):

Лучшие: Porsche 911 Carrera (7,9%), Mitsubishi ASX (19,6%), VW Golf Plus (20,6%).

Худшие: Renault Twingo (41,5%), Dacia Logan (41,0%), Renault Clio (39,8%).

Важно помнить, что на надёжность автомобиля влияет не только модель, но и регулярное техобслуживание.

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