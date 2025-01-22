Что делать, если не работают форсунки омывателя авто? Нашли способ исправить это за 0 копеек

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Опубликовано: 22.01.2025 09:45 , Обновлено: 22.01.2025

Ситуации, когда одно или сразу два отверстия стеклоомывателя перестают подавать жидкость - частое явление. А зимой эта небольшая "проблемка" может стать настоящей бедой, если заляпанное осадками лобовое стекло вовремя не очистить. Как быстро отремонтировать форсунки собственными силами, избежав затрат на автосервисы? Журналисты Telegraf.news нашли элементарный лайфхак, который практически не займет места в бардачке и будет всегда под рукой.

Форсунки омывателя не работают – что случилось?

Наихудший сценарий — поломка насоса, который обеспечивал циркуляцию жидкости в системе. При таком раскладе обычно не работают оба жиклера.

Еще одной причиной проблем с распылителями может быть трубка, подающая к ним жидкость. Поэтому не лишним будет поднять капот и посмотреть. Может оказаться, что оторвался тросик от форсунки, распыляющей жидкость на лобовое стекло. В этом случае нужно снова подсоединить его к насадке и убедиться, что она плотно пристыкована. Иногда трубка просто где-то перегибается и жидкость не доходит до омывателя.

Если проблема только с одной форсункой - причина в забитости отверстия пылью и грязью.

Как очистить форсунки?

Решение простое - возьмите обычную швейную иглу. Просто вставьте ее внутрь форсунки и поворочайте, чтобы очистить деталь от мусора. Важно делать это крайне аккуратно, чтобы не повредить устройство.

Некоторые водители также отсоединяют шнур питания от насадки и продувают его сжатым воздухом. Делать это стоит в двух направлениях. Такой способ тоже помогает справиться с засорами.

В свою очередь автоблогер EvseenkoTechnology готов поспорить с эффективностью лайфхака с иглой. В своем видео он утверждает: “Все, что мы наковыряли иголкой, как такового результата не принесет. Вновь образуется пробка, и они забиваются”. Он показывает другой лайфхак, которого хватает на целый сезон.

Альтернативные инструменты

Если все-таки решили для начала испытать быстрые подручные средства, но иглы не оказалось, можно воспользоваться этими предметами, которые справятся не хуже:

скрепка;

шпилька;

зубочистка или другой тонкий предмет.

В крайнем случае, форсунки всегда можно заменить самостоятельно на новые. Стоят они относительно недорого, поэтому справиться можно и без помощи автосервиса.

Ранее Telegraf.news писал о том, что холодный сезон с непредвиденными осадками и перепадами температур — настоящее испытание для всех, в том числе для автомобилей. А плохая видимость на дорогах и постоянная необходимость пользоваться “дворниками”, которые чаще всего размазывают все по стеклу — одна из самых неприятных проблем для водителей зимой. А возможно, вас давно раздражает характерный скрип? Не спешите бежать за новыми щетками и “пшикалками”. Оставьте эту неприятность позади раз и навсегда. Есть простой бесплатный способ.

Дворники скрипят и оставляют разводы на стекле авто? Вот как это исправить за 0 копеек